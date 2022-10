Interview von Nicole Graner

Große Namen und Meilensteine der Medizingeschichte: Das erste Herz wurde in Deutschland am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) transplantiert, auch die Thorax-Chirurgie wurde dort entwickelt. Die medizinische Fakultät der LMU hatte schon immer einen sehr hohen Anspruch - und den will sie halten. Ein Gespräch mit Dekan Thomas Gudermann über die Herausforderungen des Klinikums in der Zukunft.