Von Jakob Wetzel

Der Lebensstil macht einen Unterschied. Jede und jeder Deutsche verursachen laut Umweltbundesamt im Durchschnitt einen Ausstoß von Treibhausgasen mit einer Wirkung von zusammen umgerechnet 11,17 Tonnen CO₂ pro Jahr und pro Kopf.

Doch es lassen sich davon zahlreiche Kilogramm sparen. Für das Projekt "Klimafit-Challenge" haben der Helmholtz-Verbund Regionale Klimaänderungen und die Naturschutzorganisation WWF Berechnungen zusammengetragen, die verdeutlichen, wie jede und jeder einzelne ohne großen Aufwand zum Klimaschutz beitragen kann.

340 Kilogramm

Würde jemand in seiner 70 Quadratmeter großen Wohnung mit Erdgas-Zentralheizung die Fenster grundsätzlich nicht mehr kippen, sondern nur noch mehrmals täglich stoßlüften, würde er 340 Kilogramm CO₂ im Jahr sparen. Bei einem Einfamilienhaus mit 110 Quadratmeter Wohnfläche ließen sich dadurch sogar 560 Kilogramm einsparen.

339,64 Kilogramm

Würde sich der durchschnittliche Deutsche an zwei von sieben Tagen in der Woche vegetarisch ernähren, könnte er 339,64 Kilogramm CO₂ sparen. Würde er an den zwei Tagen vegan leben, also zum Beispiel auch auf Eier und Milchprodukte verzichten, würde er sogar 352,46 Kilogramm CO₂ einsparen.

254,59 Kilogramm

Mehr als 250 Kilogramm würden vermieden, würde jemand seinen einfach gerechnet neun Kilometer langen Arbeitsweg - das entspricht etwa der Distanz von der Münchner Freiheit zum Tierpark Hellabrunn - an zwei Tagen pro Woche mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen statt mit dem Auto. Würde er stattdessen zwei Mal wöchentlich mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren, würde er sogar 374,4 Kilogramm CO₂ einsparen.

211,05 Kilogramm

Würde jemand in seiner 70 Quadratmeter großen Durchschnittswohnung mit Baujahr 1975 und Erdgas-Zentralheizung die Heiztemperatur um ein Grad Celsius nach unten regulieren, würde sie oder er 211,05 Kilogramm CO₂ weniger verbrauchen. Bei einer 110 Quadratmeter großen Wohnung aus derselben Zeit ließen sich dadurch sogar 331,65 Kilogramm CO₂ einsparen.

207,92 Kilogramm

Würde der durchschnittliche Deutsche grundsätzlich keine noch verwendbaren Lebensmittel wegwerfen und dafür neue kaufen, könnten 207,92 Kilogramm CO₂ gespart werden.

153,6 Kilogramm

Würde jemand täglich zwei Liter Leitungswasser trinken statt dieselbe Menge an Mineralwasser aus der Flasche, würde er 153,6 Kilogramm weniger CO₂ verbrauchen pro Jahr.

140 Kilogramm

Etwa 140 Kilogramm CO₂ würden vermieden, würde jemand eine einzige etwa 400 Kilometer weite Reise von München nach Wien hin und zurück mit der Bahn zurücklegen statt zu fliegen. Dasselbe gilt für ähnlich weit entfernte Reiseziele wie Prag oder Frankfurt am Main.

16,24 Kilogramm

Immerhin 16,24 Kilogramm CO₂ würden vermieden, würde jemand an allen fünf Arbeitstagen pro Woche PC und Monitor ausschalten, bevor er für eine Stunde in die Mittagspause geht.

Diese Angaben beruhen auf Berechnungen, die der Helmholtz-Verbund Regionale Klimaänderungen und der WWF für ihr Projekt "Klimafit-Challenge" zusammengetragen haben. Die genauen Grundlagen und weitere Informationen finden Sie auf www.klimafit-challenge.de.