Von Helene Töttchen

Eine lange Weile waren Tapas in München die kulinarische Verlängerung des Spanienurlaubs, inzwischen gibt es hier Häppchen jeglicher Provenienz. Es gibt sie als Mongdratzerl mit Züngerl oder Lüngerl als bayerische Tapas, Hühnerfüße im Dim-Sum-Style werden zu vietnamesischen Tapas, Linsenbällchen mit Keks und Tamarinden zu indischen Tapas. Die ganze Welt als Häppchen, was eine feine Sache ist, weil man so ein breites Spektrum der jeweiligen Küche kosten kann. Am Ende wundert man sich manchmal, wie hoch die Rechnung ist, was einen Freund zu der These hinreißen ließ, dass der Tapas-Trend nur ein neuer Name ist für kleinere Vorspeisen für das gleiche Geld.