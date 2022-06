Ruth Huber will die "Versöhnung der Kirche mit der LGBTQI-Community" vorantreiben.

Von Andrea Schlaier

Es gibt sie seit Jahren in der Erzdiözese München und Freising: den transsexuellen katholischen Religionslehrer, den offen schwulen Pastoralreferenten oder die verheiratete lesbische Mitarbeiterin, die das Kind, das sie mit ihrer Frau großzieht, zur Kommunion in der heimatlichen Pfarrgemeinde anmeldet. Nach kirchlichem Arbeitsrecht darf es sie in dieser Gemeinschaft aber nicht geben.