München:Großeinsatz an der Isar

Der Polizei wurde eine Person im Wasser gemeldet, die womöglich in Not geraten sein könnte. Die Beamten sind mit Hubschraubern und mehreren Polizeistreifen im Einsatz.

Die Münchner Polizei hat am Freitagabend bei einem Großeinsatz nach einer Person gesucht, die beim Schwimmen in der Isar in Not geraten sein soll. Zwei Hubschrauber, mehrere Polizeiwagen sowie Rettungsdienst und Feuerwehr waren in der Innenstadt nahe der Reichenbachbrücke vor Ort und suchten die Isar flussabwärts ab. Ob wirklich ein Schwimmer oder Badender abgetrieben ist und Hilfe braucht, ist der Polizei zufolge noch unklar. Man gehe einem Hinweis nach, habe aber noch keine Person entdeckt, sagte ein Sprecher während des laufenden Einsatzes.

Seit dem Wochenende ist das Bootfahren und Baden in der Isar wieder möglich. Das Klimaschutzreferat hatte das Verbot wieder aufgehoben, nachdem der Pegelstand nach den starken Regenfällen erstmals unterhalb der Meldestufe 1 lag. Allerdings herrsche noch immer eine starke Strömung, warnte die Stadt.

Die aktuellen Wasserstände sind beim Hochwassernachrichtendienst abrufbar unter www.hnd.bayern.de/pegel/isar.