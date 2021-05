Die Sieben-Tage-Inzidenz in München ist auf 99,0 gesunken - die Chance auf baldige Lockerungen steigt damit. Am Dienstag lag der Wert noch bei 112,4. An diesem Mittwoch diskutiert der bayerische Landtag über Öffnungsschritte, die dann schon von Montag an greifen könnten, sofern die Inzidenz in Städten und Landkreisen stabil unter 100 liegt. In der Landeshauptstadt liegt der Wert erstmals seit dem 9. April wieder unter dieser Marke.

Die in Aussicht gestellten Lockerungen der Regierung greifen erst dann in Städten und Landkreisen, wenn deren Inzidenzwerte an fünf aufeinanderfolgenden Tagen stabil unter einem Wert von 100 liegen. Ist dies der Fall, so darf am übernächsten darauffolgenden Tag gelockert werden.

Konkret sollen ab 10. Mai die Außengastronomie - und zwar bis 22 Uhr -, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos wieder öffnen dürfen, wenn der Inzidenzwert stabil ist. Und zu Beginn der Pfingstferien am 21. Mai soll regional auch Tourismus wieder möglich sein: In Kreisen und kreisfreien Städten mit stabilen Zahlen von unter 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen dürfen dann Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder öffnen.

Im ganzen Freistaat liegt die Inzidenz nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 131,0 nach 140,0 am Dienstag. In 26 Landkreisen und kreisfreien Städten haben sich in den vergangenen sieben Tage weniger als 100 von 100 000 Menschen mit Covid-19 angesteckt.