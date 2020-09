In München wird die Maskenpflicht für Teile der Innenstadt ab Freitag 0 Uhr wieder aufgehoben. Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse unter der Leitung von Oberbürgermeister Dieter Reiter hat entschieden, die verschärften Corona-Regeln in München zu lockern.

Auch die maximal zulässige Gruppengröße in der Gastronomie oder im Freien wird wieder auf zehn Personen angehoben. Unverändert bleibt die Begrenzung der Teilnehmerzahl an privaten Feiern wie Geburtstagen oder Hochzeiten: Innen dürfen sich bis zu 25 Menschen treffen, draußen bis zu 50 Personen. Auch das nächtliche Alkoholverbot am Wochenende an den bekannten Hotspots bleibt in Kraft.

Die Lockerung sei möglich, weil die Inzidenz seit mehreren Tagen stabil unter 50 Infektionen pro 100 000 Einwohner liegt. In München gab es nach Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vom Mittwoch innerhalb einer Woche 36,97 Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner (Stand: 8.00 Uhr). Damit lag die Stadt über dem Frühwarnwert von 35. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete einen Wert von 31,6 (Stand: 00.00 Uhr). Nach Ansicht der Stadt liegt das Berliner Institut damit aber nicht richtig.

OB Reiter kritisierte die Differenz zwischen den Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin und des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) scharf. In den vergangenen sechs Monaten sei es nicht gelungen, die Meldung der Zahlen durch das LGL an das RKI so zu organisieren, dass es keinen Verzug gebe, sagte er. Deswegen liegen immer noch zwei Corona-Zahlen für die Stadt vor, zum Teil weit auseinander - was für die Verantwortlichen die Frage aufwarf, welche Zahlen denn nun gelten sollten, wenn über schärfere Maßnahmen gegen die Pandemie zu entscheiden war.

Eine enttäuschende Nachricht hatte die Stadt für Fußballfans: Das Spiel der FC Bayern Amateure am Samstag gegen die SG Dynamo Dresden soll ohne Zuschauer stattfinden. Über die Begegnung am Sonntag zwischen dem FC Bayern und der Hertha BSC werde am Donnerstag entschieden.