Wie übersteht man das Hitze-Wochenende in München? Zum Beispiel am Riemer See (ehemaliges Gelände der BUGA).

Es ist einiges geboten an diesem Wochenende in München: Das größte Hip-Hop-Festival der Welt, einige Open-Air-Theater (die sind zwar dann immerhin abends, aber selbst nachts soll sich die Luft nicht wahnsinnig abkühlen, heißt es beim Deutschen Wetterdienst). Dann gibt es da noch ein Sportfestival am Königsplatz, Klassik am Odeonsplatz und und und.

Und dazu kommt auch noch: Man darf oder eher muss das Ganze im Angesicht des eigenen Schweißes und der Ausdünstungen vieler weiterer Menschen genießen. Vielleicht also doch lieber baden gehen? Geht ja in dieser Stadt ohne weiteres.

Wie die Münchnerinnen und Münchner das bisher heißeste Wochenende des Jahres verbracht haben.

Wem die brennende Sonne auf Münchens Plätzen bei den diversen Kulturveranstaltungen zu hart war, fand Erfrischung nur ein paar U-Bahn-Haltestellen vom Zentrum entfernt. Wie hier zum Beispiel am Riemer See.

Oder gleich der Klassiker: Ab an den Flaucher! Auch der war gut besucht am Wochenende.

Wie immer bereiteten sich einige Flaucher-Besucher dort auch gleich Mittag- und/oder Abendessen auf dem Grill. Heißes Grillgut erfreute sich auch trotz fast vierzig Grad großer Beliebtheit.

Noch besser lässt sich die Hitze statt neben gleich auf dem Wasser ertragen - bei einer Floßfahrt auf der Isar zum Beispiel.

Anders als ein Floß ist ein Auto ja ungefähr der schlimmste Ort bei Gluthitze. Eigentlich. Außer es ist ein Cabrio und ein Oldtimer noch dazu, wie dieses Exemplar, ein Cadillac aus dem Jahr 1965.

Anders als ein Floß ist ein Auto ja ungefähr der schlimmste Ort bei Gluthitze. Eigentlich. Außer es ist ein Cabrio und ein Oldtimer noch dazu, wie dieses Exemplar, ein Cadillac aus dem Jahr 1965.

Das Garchinger Oldtimertreffen, das dieses Jahr zum zweiten Mal stattfand, war trotz Gluthitze gut besucht.

Ganz so wie das "Rolling Loud", das größte Hip-Hop-Festival der Welt, bei dem es zu ein paar leichten Ausschreitungen gekommen ist - vielleicht ist so manchem Besucher die Hitze zu Kopf gestiegen. Aber im Großen und Ganzen tanzten Hip-Hop-Fans offensichtlich gerne dicht an dicht in der Hitze. Konzert und Sauna in einem quasi. Da bleibt einem nur: ganz viel Wasser trinken.

Durst hatten auch die Pflanzen im Westpark. Damit dort nicht alles zur Steppe verdorrt, wurde hier künstlich bewässert. Die Pflanzen sind sicher froh, wenn nach diesem glutheißen Wochenende bald eine kühlende Gewitterfront in München vorbeischaut. Bisher sind aber nur ein paar Schauer für Montag angekündigt.