Nachdem Hunderte Besucher einen Wellenbrecher überrennen, pausieren die Veranstalter die erste deutsche Ausgabe des weltweit größten Hip-Hop-Festivals in München. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar.

Von Jana Jöbstl und Anna Weiß

Nachdem am Freitagabend auf dem Hip-Hop-Festival "Rolling Loud" bereits zwei Konzerte wegen Stein- und Flaschenwürfen durch Besucher abgesagt worden waren, ist es am Samstagnachmittag wieder zu Störungen gekommen, diesmal deutlich massiver. Teile der Bühne wurden von Hunderten Zuschauern überrannt, die Veranstalter unterbrachen das Festival am Samstagnachmittag. Ob dabei jemand verletzt wurde, ist noch unklar.

Der Platz vor der großen Bühne, der Loud Stage, ist in mehrere Bereiche unterteilt, die durch Wellenbrecher und Einlassbeschränkungen geteilt sind. Der von der Bühne aus gesehen linke Eingang wurde von Zuschauern gestürmt.

Zunächst hatten sich die Menschen hinter den Eingängen gestaut, die Sicherheitsmitarbeiter konnten die zunehmend aggressiver werdende Stimmung nicht beruhigen. Menschen kletterten auf Container, teils, um sich Zutritt zum vorderen Bereich zu verschaffen, teils, um die Securitys aufmerksam zu machen: "Mach das auf, da sterben Leute, mach das auf! Ich schwör's Dir! Da liegen Leute ohnmächtig am Boden!", schrie ein junger Mann aufgebracht von einem Container. Die Stimmung kippte, zwei junge Frauen sanken mit Panikattacken zu Boden.

Auf die Leinwände wurde auf Englisch projiziert, dass die Show unterbrochen und bald weitergehen werde. Doch so schnell ging es nicht, die Lage ist zur Stunde noch unübersichtlich. Nachdem sich zunächst ein Mann aus dem deutschen Veranstaltungsteam ans Publikum wandte, betrat "Rolling Loud"-Co-Gründer Tariq Cherif die Bühne. Der Amerikaner bat die Leute vor Ort, sich kooperativ zu zeigen, lobte die Besucher, die sich an die Regeln halten.