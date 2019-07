30. Juli 2019, 19:54 Uhr München heute Stammstrecke im August gesperrt / Umweltschädliche Beläge auf Kunstrasenplätzen

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Johannes Huyer

"Stammstrecke gesperrt" - damit schockt die Bahn selbst die abgebrühtesten Münchner Pendler. Diese Meldung ist gleichbedeutend mit Chaos in der Münchner Innenstadt. Während im Rest des Jahres erste Schneeflocken oder verirrte Luftballons häufig genau während der Stoßzeiten für volle Bahnsteige sorgen, bringt während der Sommerferien die Bahn den Verkehr auf der Stammstrecke absichtlich zum Stillstand.

An den ersten drei August-Wochenenden verkehrt zwischen Donnersbergerbrücke und Ostbahnhof keine S-Bahn, am letzten zwischen Pasing und Ostbahnhof - und auch unter der Woche müssen die Fahrgäste Einschränkungen bei der Fahrt in die Innenstadt in Kauf nehmen. Der Grund sind Modernisierungsmaßnahmen in den unterirdischen Stationen.

Kunden, Touristen, Besucher und Pendler müssen auf Busse, U-Bahnen und Regionalzüge umsteigen. Bei sommerlichen Temperaturen verzeihen Münchnerinnen und Münchner das vielleicht noch - schließlich bieten sich Radl und E-Scooter als Alternative an. Doch nach den Sommerferien drohen schon die nächsten Stammstreckensperrungen - bereits im Oktober plant die Bahn wieder einen Schienenersatzverkehr.

Das Wetter: Gegen viele Wolken kann sich die Sonne kaum durchsetzen, es kann Regenschauer geben - bei etwa 22 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Umweltschädliches Granulat auf Münchner Kunstrasenplätzen Jahrelang wurden Sportplätze mit Kunstrasen als ideale Lösung für Sportvereine gefeiert. Doch mittlerweile ist bekannt, dass die Beläge ökologisch höchst problematisch sein können - und womöglich Münchner Gewässer verunreinigen. Zum Artikel

CSU will Radwege an der Fraunhoferstraße verhindern Die Stadt lässt in den kommenden zwei Wochen in der Fraunhoferstraße Radwege farbig markieren, 120 Parkplätze müssen dafür weichen. Und schon jetzt zeigt sich: Vorbei ist der Kampf um die Fläche noch nicht. Zum Artikel

Hündin steckt nach dem Duschen im Abfluss fest Bei der Körperpflege verfing sich das Tier dermaßen ungünstig, dass selbst die Hundesitterin dessen Pfote nicht mehr heraus ziehen konnte. Dann musste eine oszillierende Säge der Feuerwehr her. Zum Artikel

Die Wiesn bekommt eine Champagner-Bar im Volkssängerzelt Wo genau die neue Bar zu finden ist, welche Neuerungen der Wirt sonst noch plant - und welche Rolle Ilse Aigner dabei spielt. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Apollo 11 | 31.07. Monopol Kino Entstanden aus bisher unveröffentlichtem Material zeigt der Film das historische Ereignis aus der Perspektive der Astronauten, des Kontrollzentrums und der Zuschauer.

Body Check | 31.07. Lenbachhaus Mit Martin Kippenberger und Maria Lassnig gelingt dem Kurator Veit Loers eine ungewöhnliche Begegnung mit der menschlichen Misere.

Made in China | 31.07. Atelier Kino Von Paris nach Chinatown: Der junge Fotograf Francois hat zu seinen asiatischen Wurzeln nicht gerade das beste Verhältnis, und muss bei einem familiären Neubeginn das Herz seines Vaters zurückerobern.

