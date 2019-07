30. Juli 2019, 14:45 Uhr Unfall in Pasing Hündin steckt nach dem Duschen im Abfluss fest

Bei der Körperpflege verfing sich das Tier dermaßen ungünstig, dass selbst die Hundesitterin dessen Pfote nicht mehr heraus ziehen konnte. Dann musste eine oszillierenden Säge der Feuerwehr her.

Von Martin Bernstein

"Von Körperpflege hat 'Sofia' nun sicher erstmal genug." So fasst die Feuerwehr das Malheur zusammen, das einer Hündin am Dienstag in Pasing widerfuhr. Die neunjährige "Sofia" hatte ein Duschbad schon fast überstanden, da verfing sie sich mit der linken Vorderpfote im Abfluss der Dusche. Die Betreuerin war machtlos, das Tier steckte fest.

In dieser Notlage konnte nur noch ein Anruf bei der Rettungsleitstelle helfen. Rund 3000 Notrufe werden dort Tag für Tag bearbeitet. In täglich rund hundert Fällen muss die Feuerwehr ausrücken, um zu helfen. So wie bei "Sofia". Die Leitstelle schickte ein so genanntes Kleinalarmfahrzeug nach Pasing.

Doch auch die Einsatzkräfte standen vor einem Problem. Da der Duschabfluss die Hundepfote nicht freigeben wollte, demontierten die Feuerwehrmänner den Abfluss und nahmen ihn mitsamt dem Vierbeiner mit. In der feinmechanischen Werkstatt der Feuerwehr griffen Experten zu einer oszillierenden Säge, die weiches Gewebe nicht verletzen kann. Fünf Minuten später hatten sie das Metallsieb von der Pfote entfernt.