11. August 2019, 19:49 Uhr München heute Erweiterung des MVV-Gebiets / Rosa Liste unterstützt Grünen-OB-Kandidatin

Von Melanie Staudinger

Zunächst einmal klingt es nach einem Plan, von dem die Münchner kaum bis gar nichts haben: Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund MVV will sein Einzugsgebiet vergrößern. Künftig könnte es einheitliche Tickets, gemeinsame Fahrpläne und dichtere Takte geben in einem Gebiet, das fast ganz Oberbayern umfasst und auch nach Schwaben und Niederbayern hineinreicht. Das soll Anreize schaffen vor allem für die Pendler aus ländlichen Gegenden, die täglich auf dem Weg zur Arbeit mit ihren Autos die Straßen verstopfen.

Wenn man sie dazu bewegen könne, so das Kalkül der Politiker, Bus und Bahn zu fahren, wäre schon viel gewonnen für Umwelt, Klima und Lebensqualität. Ganz neu sind diese Pläne nicht, und wer die Debatten über das neue Tarifsystem in München kennt, das im Dezember starten wird, der weiß, dass die Verhandlungen sich ziehen werden, bis die Menschen draußen auf dem Land tatsächlich mit Verbesserungen rechnen können.

Wenn das aber geschieht, hätte auch der Münchner was davon. Und zwar nicht nur deshalb, weil er darauf hoffen darf, dass die Straßen vor seiner Tür vielleicht ein bisschen weniger voll sind. Es hätte auch ganz konkrete Auswirkungen auf seine Freizeitmöglichkeiten - wenn er an den Tegernsee fährt zum Baden zum Beispiel oder in die Berge zum Wandern und dann einfach nur mehr ein Ticket kaufen muss statt zwei oder drei.

