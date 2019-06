14. Juni 2019, 19:53 Uhr München heute Der Kampf nach einer Vergewaltigung / Ärger im Englischen Garten

Wochenlang schleppte die damalige Kunststudentin Emma Sulkowicz 2014 eine blaue Matratze über den Campus der Columbia University in New York und wurde dadurch weltberühmt. Auf so einer ähnlichen Matratze habe sie ein deutscher Kommilitone vergewaltigt, sagte sie.

Von Sara Maria Behbehani

Vergewaltigungen folgen in jeder Hinsicht allen Regeln der Grausamkeit.

Als wäre die Tat nicht schon schlimm genug, kommen danach - sollte die Frau mutig genug sein, die Tat zur Anzeige zu bringen - eine Befragung durch die Polizei und ein Prozess: Fragen, die in den unangenehmsten, intimsten Bereich hineinreichen. Fragen nach all dem, was die Frau am liebsten einfach nur vergessen würde.

Und dann manches Mal ein Urteil, so milde, dass es den eigenen Glauben an Gerechtigkeit zunichtemacht. Wie bei dem 15 Jahre alten Mädchen, das auf einem Ministrantenausflug von einem Diakon vergewaltigt und dann in einer psychiatrischen Klinik ans Bett fixiert wird. Weil sie die Erinnerung nicht erträgt, weil sie sich sonst selbst verletzt, weil sie ihren Kopf gegen die Wand schlägt. Das Gericht verlässt der Diakon lachend, umringt von seinen Freunden, als freier Mann, verurteilt zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe. Oder wie bei Nina F., die in den Maximiliansanlagen vergewaltigt wird. Obwohl eine DNA-Spur zu einem Tatverdächtigen führt, stellt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen den Mann, dessen Sperma in Nina F.s Körper gefunden wurde, ein.

Meine Kollegen Elisa Britzelmeier und Martin Bernstein berichten über den Kampf danach, nach einer Vergewaltigung. Und darüber, warum sich das Kämpfen lohnt. Auch Nina F. gibt nicht auf. "Ich bin eine Bürgerin und möchte unser Rechtssystem in Anspruch nehmen", sagt sie. "Und ich finde, dass mir das zusteht."

DER TAG IN MÜNCHEN

Der Monopteros, ein "Schauplatz für das Gebaren von Halbstarken" Im Englischen Garten gibt es erneut Ärger mit jugendlichen Krawallmachern. Die Polizei schickt Streifen in den Park - sicherheitshalber in Zivil. Zum Artikel

Wiesnbier von der Garagen-Brauerei Vor 13 Jahren hat Giesinger Bräu klein angefangen, bald sollen 40 000 Hektoliter in einer neuen Anlage in Milbertshofen gebraut werden. In ein paar Jahren könnte es das Bier auf dem Oktoberfest geben. Zum Artikel

Eine "Schelln" mit Todesfolge Ein 43-Jähriger soll einen Mann auf der Wiesn mit solcher Wucht geschlagen haben, dass dieser Hirnblutungen erlitt und starb. Die Vita des mutmaßlichen Täters klingt wüst. Nun steht er vor Gericht. Zum Artikel

Badegäste können Mittellosen eine Dusche schenken Das Müllersche Volksbad war schon immer eine Anlaufstelle für jene, die auf öffentliche Sanitäranlagen angewiesen sind. Nun weitet das Bad sein Engagement aus. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Pillow Talk | 15.06. Kammerspiele Die Choreographin Begüm Erciyas thematisiert in ihren Performances die Kraft der Stimme und den Akt des Sprechens. In "Pillow Talk" tritt das Publikum inmitten einer Kissenlandschaft in einen Dialog mit einem virtuellen Gesprächspartner.

Teenage Fanclub | 15.06. Strom Hervorgegangen aus der legendären schottischen C86-Szene sind Teenage Fanclub seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums "A Catholic Education" nicht mehr aus dem Indie-Kosmos wegzudenken.

Tickets gewinnen: Mein Kampf | 16.06. Volkstheater Das derzeit schrägste Pärchen der Münchner Theatersaison: Pascal Fligg als Schlomo und Jakob Immervoll als Hitler umgarnen sich mit überschäumender Rhetorik.

