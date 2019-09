Sommer an der Isar in München, im Hintergrund das Heizkraftwerk Süd. Noch ist der Turm 175 Meter hoch, von November an wird er abgetragen, irgendwann im Frühjahr wird er weg sein.

Da schaut man ein Leben lang auf dieses Ding. Und fragt sich ein Leben lang, wie mag es da oben sein, wie ist da die Aussicht, was weht da für ein Wind? Wenn man aufs Jahr genau so alt ist wie der Kamin des Heizkraftwerks und in der südlichen Hälfte Münchens aufgewachsen, hatte man ihn ja immer vor sich. Morgens auf dem Weg zur Schule. Nachmittags beim Baden. Abends beim Feiern an der Isar. Nachts um drei beim Heimradeln. Immer war er da, der stumme Riese. Hässlich, aber verlässlich.