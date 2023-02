Hauptbahnhof München:Mann springt auf fahrenden Zug

Ein 46-jähriger Mann hat sich am Sonntagmittag am Münchner Hauptbahnhof in Lebensgefahr gebracht. Er habe sich offenbar verspätet - und da sein Zug nach Budapest schon angefahren war, sei er gegen 11.15 Uhr zwischen zwei Zugteilen auf den fahrenden Railjet gesprungen, teilt die Bundespolizei mit.

Ein Bahnmitarbeiter, der vom Bahnsteig aus die Abfahrt des Zuges überwachte, sah der Polizei zufolge die gefährliche Aktion und ließ den Zug stoppen. Dieser kam kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof zum Stehen. Nach einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr durfte der Mann weiterreisen.