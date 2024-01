Seit vergangener Woche steht der Taxistandplatz südlich des Hauptbahnhofs an der Bayerstraße nicht mehr zur Verfügung. Die Deutsche Bahn (DB) benötigt diese Fläche für Bauarbeiten an der zweiten S-Bahn-Stammstrecke. Das Mobilitätsreferat hat nun kurzfristig in Abstimmung mit der Taxi München e.G., der DB und der Polizei Ersatzflächen in der Lämmerstraße nördlich des Hauptbahnhofs ausgewiesen. Die 18 zusätzlichen Plätze dienen als Nachrückplätze für den derzeitigen Taxistand in der Pfefferstraße. Der nördlich des Hauptbahnhofs zu findende Taxistand ist vom Hauptbahnhof aus über den Ausgang "Arnulfstraße" zu erreichen.