Von Joachim Mölter

Der Mann, der am Mittwochabend tot am Isarhochufer in Harlaching gefunden wurde, ist identifiziert. Aufgrund der Personenbeschreibung habe sich am Freitagmorgen ein Angehöriger gemeldet, teilte die Polizei mit. Demnach handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 56 Jahre alten, ledigen Deutschen, der im Münchner Süden gewohnt hat.

Eine Frau hatte den leblosen Körper am Mittwochabend gegen 18.50 Uhr an einem Steilhang in Höhe der Faistenbergerstraße entdeckt, er lag etwa vier Meter neben dem Fußweg vor dort stehenden Bäumen. Wiederbelebungsversuche von Passanten und dem alarmierten Rettungsdienst seien erfolglos geblieben, teilte die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen gab es keinen Anhaltspunkt für ein Verbrechen; die Polizei ging zunächst von einem Unfall aus. Die Obduktion ergab eine internistische Erkrankung als Todesursache; ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen.