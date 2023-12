Ein paar Plätze draußen an der ruhigen Gaisbergstraße nahe dem Ostbahnhof gibt es schon, aber einen Garten hat das Le Petit Jardin nicht. Dafür ranken sich innen künstliche Pflanzen die Wände entlang. Im Vorraum mit der großen Vitrine hängen übergroße Glühbirnen von der Decke, im Hinterzimmer mit den Stühlen und Tischen ist es ein Kronleuchter. Das Design nimmt sich im Le Petit Jardin nicht so ernst. Die Blumen und Bäumchen auf der Fensterbank stecken teils in ihren Plastiktöpfen, die Stuhlpolster sind mit Oma-Karomuster überzogen.