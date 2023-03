Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewofag hat ihre Zentrale in Neuperlach am Gustav-Heinemann-Ring.

Von Anna Hoben und Sebastian Krass

Anonyme Briefe, die dem Chef unsaubere Machenschaften unterstellen, Mobbingvorwürfe und ein forensisches Sprachgutachten: Was sich zurzeit in der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewofag abspielt, erschüttert das Unternehmen in seinen Grundfesten - die Glaubwürdigkeit und die berufliche Zukunft von Gewofag-Chef Klaus-Michael Dengler stehen infrage.