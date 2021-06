Gastbeitrag von Franz Maget

Es war spät geworden am Abend des 9. Juni 1921, als Karl Gareis, Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei (USPD), den Mathäser Bräu am Stachus verließ und sich gemeinsam mit einem Parteifreund auf den Heimweg nach Schwabing machte. Die Versammlung, auf der Gareis als Hauptredner aufgetreten war, hatte länger gedauert und die beiden Männer hatten bestimmt noch einiges zu diskutieren, in der Straßenbahn in Richtung Münchner Freiheit.