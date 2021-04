Von Franz Kotteder

Zu den hübschen bayerischen Legenden zählt die Behauptung, im Biergarten träfen sich der Generaldirektor und der Arbeiter am selben Tisch und prosteten sich zu. Vermutlich war das tatsächlich mal eine theoretische Möglichkeit, aber sicher nicht viel mehr. Auch im Biergarten bleiben die meisten unter sich und akzeptieren es nur ungern, wenn sich jemand an den eigenen Tisch ranklemmen will. Die Standardantwort auf die Frage, ob man sich noch dazusetzen könne an den sonst völlig leeren Biergartentisch, lautet meistens dann doch: "Naa! Do is b'setzt!"