Test für Gelbe Tonne in München - Hoffen auf Verbesserung

Der Pilotversuch Gelbe Tonne in München soll das Problem der überquellenden Recyclingcontainer an den Wertstoffhöfen lösen.

In fünf Münchner Stadtbezirken will der Abfallwirtschaftsbetrieb Plastik und Metall von 2024 bis 2026 testweise abholen lassen.

Die überquellenden Recyclingcontainer an Münchens Wertstoff-Sammelstellen sind ein ständiges Ärgernis, für Anwohner wie die Stadtverwaltung. Nun soll ein Pilotversuch zeigen, ob sich die Situation durch die Einführung der Gelben Tonne beziehungsweise des gelben Sacks verbessern lässt. In fünf Stadtbezirken will der Abfallwirtschaftsbetrieb Plastik und Metall von 2024 bis 2026 testweise abholen lassen - wenn es nach Aubings Lokalpolitikern geht, gerne auch bei ihnen.

"Wir haben eine heterogene Struktur, Einfamilienhäuser stehen neben großen Wohnblöcken", werben die Stadtteilvertreter für ihre Viertel. Ein entsprechender Antrag des Bezirksausschusses liegt bereits bei der Stadtverwaltung. Der Stadtrandbezirk ist von der Vermüllung und Verschmutzung der Container-Standorte besonders betroffen, da auch Bewohner des benachbarten Landkreises Fürstenfeldbruck die Münchner Wertstoffinseln immer wieder mit nutzen.