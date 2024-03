An diesem Donnerstag beginnt der Vorverkauf für das Fan-Fest am 12. Juni auf der Theresienwiese, das als Einstimmung auf die zwei Tage danach in der Fröttmaninger Arena beginnende Fußball-EM dienen soll. Und vermutlich endet der Ticketverkauf innerhalb kürzester Zeit auch wieder. Der Konzertveranstalter FKP Scorpio hat jedenfalls nur zwei Stunden eingeplant, um 90 000 Tickets zu verkaufen. Die angekündigten Ed Sheeran, Nelly Furtado, Mark Forster und Dylan könnten tatsächlich so viel Zugkraft haben, dass keine Karten mehr in den freien Verkauf gehen.