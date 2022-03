Nach harscher Kritik an der Stadt soll sich die Situation für ankommende Flüchtlinge in München nun verbessern.

Von Thomas Anlauf

Zwei Wochen nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine soll die Stadt nun in der Nähe des Hauptbahnhofs ein Willkommenszentrum in Zusammenarbeit mit Hilfs- und Freiwilligenorganisationen einrichten. Bislang gibt es im Bahnhof lediglich einen Infostand der Caritas sowie die Bahnhofsmission, die vorübergehend auch eine Halle mit einhundert Feldbetten für den Notfall betreut. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat sich am Mittwoch am Hauptbahnhof informiert, wie die Hilfsangebote für Geflüchtete besser koordiniert werden können.

Reiter hat nun mit allen Akteuren einen ganzen Maßnahmenkatalog beschlossen: Es wird eine Meldekette eingerichtet, über die Bundespolizei und Bahn die Stadt laufend über die Zahl ankommender Geflüchteter informiert. Zudem wird ein professionelles Catering am Bahnhof organisiert, außerdem sollen am Infopoint städtische Mitarbeiter die Caritas-Helfer unterstützen. Künftig werden auch kostenlose Shuttlebusse eingesetzt, damit die Menschen vom Bahnhof in die Notunterkünfte gelangen und nicht umständlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssen.

In unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof soll ein Willkommenscenter entstehen, in dem Geflüchtete informiert und versorgt werden und auch übernachten können, bis sie in ihre Unterkunft ziehen. "Ich werde nicht akzeptieren, dass Menschen, die aus einem Kriegsgebiet flüchten konnten und eine Reise von vielen Stunden hinter sich haben, bei uns am Bahnhof auf dem Boden schlafen müssen", sagte Reiter am Mittwoch.

Seit Tagen wächst trotz der Anstrengung von Freiwilligen, Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbänden die Kritik daran, dass eine Koordination und ein gemeinsames Vorgehen zur Bewältigung der Herausforderungen mit den Geflüchteten aus der Ukraine bislang nicht wirklich erkennbar war. "Es ist ganz wichtig, dass es keine Parallelstrukturen gibt und dass Informationen von Behörden an Helfende richtig fließen", sagt Andrea Betz, Vorständin der Diakonie München und Oberbayern. "Wir müssen das noch verbessern."

In München sei zwar "in einer unglaublichen Geschwindigkeit in den Krisenmodus geschaltet worden", aber alle Beteiligten müssten sich darauf vorbereiten, dass "wir noch ganz lange durchhalten". Deshalb unterstützt die Diakonie nun auch insbesondere Helferinnen und Helfer des Kulturzentrums Gorod, der Ukrainischen Freien Universität und andere Organisationen mit Beratungsangeboten.

Auch die ehrenamtlichen Helfer des Vereins "Freiwillige München", die im Auftrag der Stadt seit Tagen Zimmer und Wohnungen für Geflüchtete suchen, lobt die Diakonie-Vorständin. "Diese Unterbringung in Privatquartiere ist Gold wert." Innerhalb weniger Tage konnten mehr als eintausend Unterkünfte an Geflüchtete vermittelt werden.

Betz fordert, dass nun auch dringend in Integrationsmaßnahmen investiert werden müsse: Es brauche eine deutliche Ausweitung von Sprachkursen für Kinder und Erwachsene. "Jeder Tag, an dem sie kein Sprachtraining haben, ist ein verlorener Tag", so Betz. Die Flüchtlings- und Migrationsberatung müsse deutlich ausgebaut und vom Freistaat zu hundert Prozent staatlich finanziert werden.

In den vergangenen zwei Tagen, seitdem die Diakonie eine städtische Telefonhotline für Ehrenamtliche und Geflüchtete eingerichtet hat, habe es bereits mehr als fünfhundert Anfragen gegeben. "Die Hotline sehen wir auch als Frühwarnsystem, welche Probleme es gibt."