Am Gemeindezentrum in der Schönstraße werden Hilfsgüter für die Kriegsopfer der Ukraine gesammelt.

Von Hannah Prasuhn

Kulturzentrum Gorod-GIK e.V.

Das Kulturzentrum hilft ukrainischen Geflüchteten dabei, sich in München zu versorgen und zu orientieren. Zudem sucht es Fahrer, um die Menschen von der ukrainischen Grenze nach Deutschland zu bringen. Auch Unterkünfte für Geflüchtete werden benötigt und Geldspenden für Nahrungsmittel und Wasser gesammelt. Sachspenden werden an der Arnulfstraße 197 entgegengenommen. Aktuell werden insbesondere Umzugskartons zum Verpacken der Spenden benötigt, aber auch medizinische Produkte und Küchengeräte.

Weitere Informationen gibt es auf Instagram (@hilfefurfluchtlingeua). Hilfsangebote jeder Art können an hilfefurfluchtlingeua@gmail.com geschickt werden. Spendenkonto: IBAN DE95 7015 0000 1001 2420 62, Verwendungszweck: "Spende für die Ukraine".

Initiative LMU Students for Ukraine

Die studentische Initiative der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) stellt verschiedene Initiativen vor, an denen man sich beteiligen kann. Die Studierenden suchen Freiwillige, die beim Verladen und Sortieren der Hilfsgüter anpacken, die dann in der ukrainischen Kirchengemeinde in München abgegeben werden sollen.

Weitere Informationen gibt es auf Instagram (@lmu_ukraine) oder per E-Mail an: lmu.help.ukraine@gmail.com

Ukrainische griechisch-katholische Gemeinde

Die ukrainische griechisch-katholische Pfarrei Maria-Schutz sammelt Isomatten, Schlafsäcke, Bettwäsche und Hygieneartikel. Außerdem werden medizinische Verbandsmittel, Blutbeutel und nicht verschreibungspflichtige Schmerzmittel und Medikamente angenommen. Wer für kurze Zeit Geflüchtete aufnehmen oder begleiten möchte, kann sich ebenfalls bei der Gemeinde melden. Auch Geldspenden werden angenommen. Alle Sachspenden können täglich von neun Uhr bis 21 Uhr in der Schönstraße 55 abgegeben werden.

Weitere Informationen finden sich online unter deutsch.ukr-kirche.de. Spendenkonto: IBAN: DE29 7509 0300 0102 1032 57, Verwendungszweck: "Kriegsopfer in der Ukraine".

Ukrainische Freie Universität

Die Ukrainische Freie Universität organisiert die Rückkehr der Studierenden und Lehrkräfte aus der Ukraine nach München - und sucht nach Unterkünften für sie. Zudem kooperiert die Universität mit der ukrainischen griechisch-katholischen Gemeinde, bei der die Sachspenden abgegeben werden können. Mit den Geldspenden werden Medikamente und Dinge, die die Kriegsopfer dringend benötigen, gekauft.

Gespendet werden kann an das Konto der Kirchengemeinde. Weitere Informationen gibt es unter ufu-muenchen.de.

Help Ukraine Deutschland

Die in München lebende Kunstdirektorin Anna Rai hat gemeinsam mit Ukrainern und Russen die Hilfskampagne Help Ukraine Deutschland gestartet, die Transporte mit Hilfsgütern organisiert. Medikamente und andere Sachspenden können bis Sonntag, 6. März, unter der Woche von 16 Uhr bis 20 Uhr und am Wochenende von zehn Uhr bis 20 Uhr im Almedeka an der Einsteinstraße 96 abgegeben werden. Weitere Informationen unter help-ukraine-de.de.

Prunkhund

Das Münchner Geschäft für Hundeaccessoires steht in Kontakt mit einem Tierheim in Ungarn, wo derzeit viele Flüchtlinge mit Tieren ankommen. Es werden freie Zwinger, Transportkörbchen, Zimmer und Pflegestellen in München gesucht. Bis Freitag, 4. März, kann man Futterspenden für Hunde und Katzen bei Prunkhund (Lutzstraße 25a) abgeben, die dann nach Ungarn gebracht werden. Das Futter wird dort auf die grenznahen Tierheime verteilt. Außerdem werden Freiwillige gesucht, die die Spenden am Freitag nach Ungarn transportieren können. Die Kosten dafür werden von Prunkhund übernommen. Weitere Informationen auf Instagram unter @prunkhund.

Initiative Munich Kyiv Queer

Zum Schutz der LGBTIQ-Community aus der Ukraine hat Munich Kyiv Queer in Zusammenarbeit mit weiteren Bündnissen und Organisationen eine Petition sowie zwei Spendenaktionen eingerichtet. Sören Landmann, Mitinitiator des Bündnis Queere Nothilfe Ukraine, sagt, dass dringend Geld und solidarische politische Entscheidungen benötigt würden, um den Menschen schnell aus ihrer Not herauszuhelfen. Conrad Breyer, Sprecher von Munich Kyiv Queer, fügt hinzu, dass auch Personen gesucht würden, die Geflüchtete psychologisch betreuen, ins Ukrainische und Russische übersetzen können oder Unterkünfte anbieten. Petition und Spendenaktion sind unter munichkyivqueer.org zu finden.

Stadt München & Münchner Freiwillige - Wir helfen e.V.

Die Pressestelle des Sozialreferats der Stadt verweist auf den Verein Münchner Freiwillige - Wir helfen. Der gemeinnützige Verein koordiniert die Vermittlung von Unterkünften für Geflüchtete. Wohnraum, Sachspenden und Hilfsgüter können online über ein Formular angeboten werden.

Die Onlineformulare sowie weitere Informationen sind verfügbar unter muenchner-freiwillige.de . Wer ankommende Ukrainer unterstützen möchte, kann sich auch per E-Mail an helfen@mfwh.de mit dem Stichwort "Ukraine-Hilfe" wenden. Zudem hat die Stadt München ein Spendenkonto eingerichtet, um die Menschen in der Partnerstadt Kiew zu unterstützen. Spendenkonto: IBAN: DE86 7015 0000 0000 2030 00, Verwendungszweck: "Solidarität Ukraine".

Caritas München und Oberbayern

Geldspenden werden auch von der Caritas München und Oberbayern entgegengenommen. Das Geld geht an deren Partnerorganisation, die Caritas Ukraine, die vor Ort die Hilfen koordiniert. Von den Spenden werden Lebensmittel, Trinkwasser, Hygieneartikel, Heizmaterial und medizinische Hilfen bezahlt.

Weitere Informationen unter caritas-international.de. Spendenkonto: IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02

Diakonie Katastrophenhilfe

Die Diakonie Katastrophenhilfe sammelt ebenfalls Geldspenden. Vor Ort sollen Nahrungsmittel und Trinkwasser verteilt werden und Notunterkünfte bereitgestellt werden. Es kann über das Onlineformular gespendet werden: diakonie-katastrophenhilfe.de. Spendenkonto: IBAN: DE68520604100000502502

Shelter in Bavaria

Ein Kollektiv um den City Club Augsburg entwickelte die Onlineplattform shelter in bavaria. Darüber können Menschen aus Bayern, die temporär oder dauerhaft einen Raum zur Unterkunft oder andere Hilfen anbieten können, unkompliziert vermittelt werden. Das Kollektiv hat zudem Kontakt zu Personen, die sich um Transporte an den Grenzen kümmern. Alina Derya Yakaboylu vom Kollektiv betont, dass Menschen, die dolmetschen können, gerade besonders gesucht seien, um bei der Vermittlung zwischen Flüchtenden und Menschen, die Zimmer anbieten können, zu helfen. Auch Fahrer werden gesucht, "aber auch jede andere Art der Hilfe ist wertvoll".