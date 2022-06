Jenny Cara ist seit Jahren als DJ, Bookerin und Party-Veranstalterin in der Elektronik-Szene in Zürich aktiv.

Beim Marry Klein Clubfestival in München geben auch in diesem Jahr Frauen und non-binäre Acts den Ton an.

Von Jürgen Moises

Der Frauenanteil im diesjährigen Line-up von "Rock im Park" und "Rock am Ring" lag bei beschämend niedrigen 4,8 Prozent. Eine Zahl, die zu Kritik führte und zudem als Reaktion auch "Cock am Ring" hervorbrachte: Einen Solidaritäts-Sampler zugunsten von Rock am Ring. Damit sich das Festival im nächsten Jahr mehr Frauen im Line-up leisten kann. Ob diese ironisch-kritische Aktion was bringt, das wird sich zeigen. Man darf aber annehmen, dass die Frauenquote auch 2023 nicht die des Marry Klein Clubfestivals erreicht. Was weibliche und non-binäre musikalische Acts betrifft, liegt diese nämlich auch in diesem Jahr wieder bei 100 Prozent. Die elfte Ausgabe des 2006 gegründeten Festivals startete am 1. Juni im Münchner Techno-Club Harry Klein. Und bis zum 30. Juni werden dort mehr als 60 Künstlerinnen auftreten.

Der Schwerpunkt des Festivals, für das es erstmals für 29 Euro ein komplettes Monats-Ticket gibt, liegt dabei diesmal auf queeren Künstlerinnen und Acts aus der BiPoc-Community (Black, Indigenous, People of Color) aus ganz Europa. Gleichzeitig führt das von Alicia Fricke alias DJ Alicea zusammengestellte Line-up fast die ganze Bandbreite elektronischer Musik vor. Es gibt Techno aus Belgien, Holland, Ungarn, Polen, Kanada oder der Schweiz, Nu-Disco-Acts aus Mexico und Süd-Korea sowie queere Clubpartys aus London und Berlin. Konkret sind dabei etwa am 10. Juni Jenny Cara und Vindya am DJ-Pult zu erleben. Jenny Cara ist seit Jahren als DJ, Bookerin und Party-Veranstalterin in der Elektronik-Szene in Zürich aktiv. Vindya lebt als DJ, Komponistin, Produzentin und klassisch ausgebildete Musikerin in Manchester und hat sich in kürzester Zeit in der britischen Clubszene einen Namen gemacht.

Auch Malaika und Roo, die am 11. Juni auflegen, kommen aus Großbritannien. Malaika stammt ursprünglich aus Nordirland, lebt in London und tritt als DJ und als Singer-Songwriterin auf. DJ Roo lebt in Bristol und ist für ihre Vorliebe für House, Broken Beat, Boogie und Elektro bekannt. Die Woche darauf stehen unter anderen dogheadsurigeri von der polnischen, queer-feministischen Plattform Oramics (17. Juni) und Kali vom ungarischen, queer-feministischen Kollective Persephone (18. Juni) am Pult. Wer als Newcomerin einmal selbst auf einer richtigen Clubanlage spielen möchte, kann das im Marry Klein Proberaum tun. Und wer noch nicht so weit ist, kann bei einem Workshop (24. bis 26. Juni) lernen, wie man Musik auf dem Laptop produziert.

Auch beim Puls-Open-Air und Megaton-Festival gibt es "Marry Klein Floors"

Am 9. Juni wird Ciani Sophia Hoeder beim "Kulturdonnerstag" um 20.30 Uhr aus ihrem Buch "Wut & Böse" lesen und mit Lily Felixberger über "weibliche Wut" sprechen (der Abend wird parallel auf dem Harry Klein-Youtube-Kanal übertragen). Denn der persönliche Austausch gehört genauso wie die Vernetzung zum Programm. Deshalb ist das Marry Klein am 11. Juni auch mit einem Konzert der Münchner Avantgarde-Pop-Band SiEA sowie einem DJ-Set von Stefanie Raschke bei "Tanz den Gasteig" im HP8 vertreten. Auch beim Puls-Open-Air im Schloss Kaltenberg gibt es am 10. Juni einen "Marry Klein Floor". Und beim Megaton-Festival im Tonwerk in Dorfen treten am 18. Juni ebenfalls Marry-Klein-DJs auf.

Dass es nicht möglich sei, "ein tolles Programm" auch mit einem gendergerechten Booking zu machen, das könne einem heute jedenfalls niemand mehr erzählen. Das sagt Peter Fleming als langjähriger Mitbetreiber des Harry Klein. Und tatsächlich hätten sie auch beim regulären Booking 2021 einen Frauenanteil von mehr als 50 Prozent erreicht. Da das in vielen Clubs, auf vielen Bühnen aber nicht so ist, sei Marry Klein auch weiterhin ein wichtiges "Bekenntnis". Eines, das sowohl die Künstlerinnen als auch die Besucher äußerst schätzen. Und das ihm auch als männlichem Betreiber neue "Blickwinkel" verschafft. Den Veranstaltern von Rock am Ring wäre ein Besuch auf jeden Fall sehr zu empfehlen.

Marry Klein Clubfestival 2022, bis 30. Juni, Harry Klein Club, Sonnenstr. 8, harrykleinclub.de