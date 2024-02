Rote Nasen? Prinzessinnen? Am Odeonsplatz ist alles so, als wäre gar kein Fasching . Münchner und Touristen reiben die goldig glitzernden Nasen der Bronzelöwen vor der Residenz, trinken irgendwo einen Kaffee, flanieren. Erst am Viktualienmarkt hört man es. "Hat ein Ritter den Katarrh - damals warn die Mittel rar. Er hat der Erkältung trotzt, er hat gräuspert, gschneuzt und grotzt ..." Das alte Ritterslied dröhnt aus den Boxen des Faschingswagens der "Damischen Ritter". Also doch noch ein närrischer Sonntag.

Zum 17. Mal findet der einzige große Faschingsumzug in München statt. Wie immer organisiert von den Rittersleut der "Geselligen Vereinigung der Turmfalken". 39 Gruppen und 1800 Teilnehmer ziehen von der Frauen- und Blumenstraße vorbei an der Schrannenhalle zum Marienplatz. Weniger als sonst.

"Wir haben uns zusammen mit dem Kreisverwaltungsreferat entschieden, dass wir uns auf maximal 40 Teilnehmergruppen beschränken", sagt Dennis Gleber, der zum zweiten Mal mit anderen "Damischen Rittern" den Umzug organisiert hat. Man brauche einfach genügend Platz, damit sich die Wagen am Thomas-Wimmer-Ring entlang aufstellen können, erklärt der 29-Jährige. Ein "bisschen rangieren" gehöre ja dazu, aber die Züge in der Vergangenheit seien doch "zu lang" gewesen. So mancher Zuschauer habe außerdem auch die Lust verloren, so lange am Marienplatz auszuharren.

Und dann stehen die Wagen. Brav hintereinander und warten. "So gut hat das Aufstellen noch nie geklappt", sagt der ehemalige Festwart der Damischen Ritter, Simon Pöpperl.

Detailansicht öffnen Herzog Kasimir auf dem Festwagen der Damischen Ritter. (Foto: Stephan Rumpf)

Zeit für einen Besuch bei Herzog Kasimir auf dem Festwagen der "Damischen". Inmitten von Kartons voll von Bonbons, Popcorn-Tüten und kleinen Schokowaffeln inspiziert der Musikkabarettist André Hartmann sein Ross ohne Namen. "Wär' schön, es bekäme mal einen", sagt er und klopft auf graues Pappmasché. Zum 14. Mal ist Hartmann als Kasimir dabei. Im linken Bein seines Pferdes ist ein Riss zu sehen. "Naja", lacht der 47-Jährige, "es muss ja auch jedes Mal ein Kilo mehr aushalten." Sagt es und schwingt sich in den Sattel. Sofort huldvoll in die Menge winkend.

Die Laune auf den Festwagen ist gut. Und bei allen, die beim Umzug mitlaufen, mittanzen. Auf den Bürgersteigen lässt sie noch ein bisschen zu wünschen übrig. Trotz lauten Beats, trotz Helene Fischers "Atemlos". Irgendwie scheint es, als ob die Menschen ernster sind als in früheren Jahren. Eine Wikingerin mit schwarzem Bart und wilder Haarmähne - sie nennt sich übrigens "Steilwandzenzerl" - glaubt das auch. "Die Menschen haben gerade keinen Spaß mehr", sagt sie. Lachen weniger.

Detailansicht öffnen Ausgefallene Kostüme sieht man in diesem Jahr weniger als früher. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Aber auch Hunde sind dem Anlass entsprechend gekleidet. (Foto: Stephan Rumpf)

Weniger Verkleidete, weniger originelle Kostüme. Ein Paar geht als Bierflaschen. Eine Ananas wird gesichtet und natürlich viele Engerl und Teuferl. Angesagt sind gerade Dinosaurier- und Pferdekostüme mit Gebläse.

Doch dann ein Hingucker, der einen dahinschmelzen lässt. Der kleinste Meister Eder ist Jakob. Zweieinhalb Jahre alt mit einem Zollstock und einem Bleistift in der Arbeiterhose. Auf dem Kopf eine schwarze Schiebermütze mit weißen, angeklebten Koteletten. Der Papa ist der Pumuckl. Weil die rote Perücke den Kleinen so gekitzelt habe, hätten sie einfach die Rollen getauscht, sagt er.

Detailansicht öffnen Die SPD freut sich auf ihrem Faschingswagen, dass OB Dieter Reiter noch länger im Amt bleiben will. (Foto: Stephan Rumpf)

Auf jeden Fall könnten die beiden glatt auf den SPD-Wagen klettern. Dort tanzen viele Kobolde mit roten Haaren und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) lächelt als Meister Eder vom Plakat herunter. Mit dem Slogan "Hurra, hurra, der Dieter bleibt noch länger da" - eine Anspielung darauf, dass Reiter doch noch gerne ein weiteres Mal für das Amt als Oberbürgermeister kandidieren möchte. Bürgermeisterin Verena Dietl, ist nicht auf dem Wagen. Sie hat sich im roten Samtkleid als Burgfräulein zu den Damischen Rittern gesellt.

Detailansicht öffnen Faschingsumzug der Damischen Ritter am Viktualienmarkt , bunte Faschingswagen verschiedener Faschingsgarden und Parteien (SPD,CSU,....) ,4.Februar 2024 , Copyright : Foto : (Foto: Stephan Rumpf)

Die CSU fährt auf einem Plakat den Pleitegeier spazieren. Und natürlich bekommt die Ampelregierung ihr Fett ab. Bundekanzler Olaf Scholz (SPD) wirbt in Anlehnung an das Kinderbuch "Charlie und die Schokoladenfabrik" von Roald Dahl für die Süßigkeit mit der Feststellung: "Schokolade löst keine Probleme. Aber das tue ich auch nicht". Der "Burschenverein Lauterbach" lässt auf seinem Wagen Harry Potters Winkelgasse an den Zuschauern vorüberziehen. Mit Gringotts, dem Zauberstab-Geschäft von Ollivander. Und einem Geschäft hinter Mauern namens Lauterbach.

Dann biegt der Zug auf den Marienplatz ein. Und der ist voll. Doch von den Rittersleuten, den Prinzen und den Prinzessinnen ist man schnell wieder im Nicht-Faschings-München. Nur ein paar Straßen weiter sind keine Ritterlieder mehr zu hören. Hier spielt ein Saxofonist Jazz.