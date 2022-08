An was erkennt man eine gefälschte Rolex-Uhr?

Von Korbinian Eisenberger

Das Metall glänzt unverdächtig im Sonnenlicht. "Rolex" steht drauf, ein silbernes Prachtstück vom Armband bis zur Uhr. Erst genaueres Hinsehen lässt Unregelmäßigkeit erkennen. Bei einer echten Rolex sollten die Lücken im Armband gleich schmal sein. Hier sind die Abstände zwischen den Metall-Schuppen beim Übergang zum Gehäuse vergrößert. So, dass die Uhr leicht in Schieflage gerät.

Detailansicht öffnen "Rolex" steht auf beiden Uhren. Doch nur die linke ist original, das rechte silberne Modell ist eine Fälschung. (Foto: Robert Haas)

Die Uhr in Schieflage befindet sich im Besitz von zwei sehr jungen Männern, Robin Haas, 21 Jahre alt, und Leon Schelske, 22. Sie kostet auf dem Schwarzmarkt 100 Euro, vielleicht 150. Das Rolex-Original hat einen Marktwert von 52 000 Euro. Haas ist braunhaarig, Schelske ist blond, und beide haben ein Faible für genau solche Uhren. Sofern deren Bausteine echt sind. Entscheidend für ihr Urteil sind die Uhrteile. Sie nennen sich die "Munichwristbusters" - angelehnt an den Film "Ghostbusters". Sie suchen nach jenen, die den Fälschern das Handwerk erst profitabel machen.

Mitte August, einer der heißesten Tage im Jahr. In der Münchner Maximilianstraße wedeln sich Frauen mit Fächern Luft ins Gesicht. Aus den Schaufenstern funkelt der Prunk. In einem Hinterhof geht es per Aufzug hinauf. Hinter einer Tür klappen zwei Männer, kurze Hose, T-Shirt, ihre Laptops zu. "Wir haben jetzt einen Zeitslot frei."

Das Firmengelände für den Echtheits-Check hat Platz für zwei Tische, einen Ventilator und einen Schrank. Mit gutem Willen können sich hier drei bis vier Personen auf Stühle hinter Laptops zwängen. Genau genommen handelt es sich bei diesem Firmengelände nämlich um ein acht Quadratmeter kleines Kammerl. Ein Kammerl des Checkens.

Detailansicht öffnen Robin Haas an seinem Arbeitsplatz im Kammerl. Er vergleicht die Uhr eines Kunden mit der vergrößerten Original-Vorlage. (Foto: Robert Haas)

Zwei Männer Anfang 20 mit Firmensitz in der exklusivsten Einkaufsstraße der teuersten Großstadt Deutschlands. Hat da wer nachgeholfen? So etwas bekommen sie bisweilen zu hören. Wenn ein Zeitslot frei ist, erzählen sie ihre Geschichte.

Als 17-Jähriger sitzt er an der Supermarktkasse - und steckt den Jahresverdienst in eine Uhr

Die gefälschte Rolex-Uhr liegt vor ihnen auf dem Tisch, daneben hat Leon Schelske sein Handy platziert. Er scrollt durch die Instagram-Postings der "Munichwristbusters", bis an den Anfang vor gut zweieinhalb Jahren. Dass Fake-Ware hoch im Kurs ist, hatten sie vorher schon bemerkt. 2019, "da fiel uns plötzlich auf, wie viele Menschen im Netz mit gefälschten Uhren prahlen", sagt Schelske. Darin sahen sie beide ein größeres Thema - und ein Geschäftsmodell.

Die Handgelenke der beiden sind unbehängt, wie so oft. Das hat Gründe. Robin Haas berichtet von seiner ersten Uhr, sein Großvater habe sie ihm geschenkt. Von "Colmar und Jordan", sagt er, "die Marke gibt es längst nicht mehr". Inzwischen ist das Stück hundert Jahre alt, und noch immer drehen sich die Zeiger korrekt. Er selbst sei handwerklich auffällig unbegabt, "umso mehr hat mich das alles fasziniert".

Das alles, damit meint er offene Uhrwerke, denen man beim Funktionieren zuschauen kann. Erzeugnisse, die an Wert gewinnen, je mehr Jahre verstreichen. Da packte es ihn und seinen Kumpel Leon. Der Ältere setzte sich 2017 seine erste Rolex in den Kopf. Kostenpunkt damals: 3800 Euro. Viel zu teuer für einen 17-Jährigen. Also begann er als Schüler, nebenher zu arbeiten. Aushilfsjobs, erzählt er, etwa an der Kasse bei Edeka. Zwölf Monate später hatte er das Geld beisammen. "Ich hab mein ganzes Jahresgehalt in diese Uhr gesteckt."

Es klingt ziemlich abgedreht. Deswegen liegen die Rolex vom Jahresgehalt und die Colmar und Jordan vom Opa an sicheren Orten. Haas und Schelske sind Sammler, Liebhaber, wenn man so will. Menschen, die - falls ein Zeitslot es mal hergibt - Stunden damit verbringen können, eine Uhr zu betrachten. Ihre Expertise haben sie von einem befreundeten Juwelier. Vier Jahre haben sie ihn jede Woche besucht, sagt Schelske, "stundenlang".

Detailansicht öffnen Links das Original, rechts die Fälschung. Die Farbe des (falsch beschrifteten) Ziffernblatts ist zu dunkel, die Schaltknöpfe rechts haben einen zu langen Stiel, das Gehäuse ist zu hoch, das Armband unsauber verarbeitet. Am Sprung im Glas der rechten Uhr ist zu erkennen, dass Fake-Ware qualitativ meist minderwertig ist. Das Originalstück ist mit Saphirglas ausgestattet. (Foto: Robert Haas)

Auf Social Media geht es bisweilen weniger um die Liebe zum Detail. Mehr darum, Menschen zu ködern und zur Nachahmung zu animieren. Schelske zeigt auf das Posting eines Musikers, der wie so viele auf Instagram aktiv ist. In einem Beitrag trägt er eine Uhr mit Marken-Emblem, die den Recherchen der Wristbusters zufolge Fake ist. Schelske hätte beim Scrollen irgendwo stoppen können. Bei einer von insgesamt 315 Personen mit einer Fake-Uhr am "Wrist" (am Handgelenk) und mehr als 10 000 Followern, die von den Wristbusters in Postings erwähnt werden.

"Die Leute verarschen sich damit selbst"

Ihre Methode hat was von Pranger. So könnte man es sehen. Robin Haas und Leon Schelske erklären, dass sie es anders sehen. "Promis vermitteln jungen Leuten, dass sie auch sowas brauchen." Inzwischen sehe er Zwölfjährige, die sich auf Instagram mit gefälschten Luxus-Uhren zeigen. "Die Leute verarschen sich damit selbst", sagt Schelske. "Es ist eine Scheinwelt", erklärt er. Überhaupt, Luxus-Uhren, sagt Robin Haas. Er ist Fan, sagt aber: "Man braucht sowas nicht."

Es ist eine eigene Welt. Eine Nische, die an ein dickes Bankkonto gekoppelt ist. Das räumen sie beide ein. Weil diese Welt so eigen ist, sitzen sie nun hier in ihrem Kammerl, dem vielleicht engsten Büroraum, den die Maximilianstraße hat. Man muss wissen, wie die Uhren ticken und wie ihre Träger. Deswegen diese Nobel-Adresse. In der Welt der Uhrenliebhaber stehen gut gelegene Geschäftsräume für Seriosität. Das sei wichtig gewesen, "gerade am Anfang", sagt Robin Haas. So mancher Kunde trat ins Kammerl und wunderte sich, wie klein die Welt doch sein kann.

Oder Kundinnen. Etwa Kim Fuhrmann aus dem Münchner Umland. Sie erzählt, dass Bekannte ihr das Duo empfahlen. Sie checkte die Webseite, "es wirkte seriös", erklärt sie am Telefon. Dann stand sie im Kammerl. "Klein, aber fein", sagt sie. Um die Echtheit ihrer neu erworbenen Uhr zu verifizieren, zogen die Wristbusters einen Uhrmacher hinzu. Ergebnis, so Fuhrmann: "Ein Original im Wert von 13 000 Euro". Ihre Erkenntnis: Der Uhrenkauf war ein guter Deal.

Die Gründer kennen die Studie der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young aus diesem Jahr. Demnach hat sich der Kauf von gefälschter Markenware im Netz seit 2015 mehr als verdoppelt. Produktpiraterie kostet deutsche Unternehmen um die 50 Milliarden Euro jährlich. Der Qualitätsunterschied ist für viele Käufer hinnehmbar, angesichts der niedrigen Preise. Gefälschte Produkte aller Art werden demnach nicht selten unter schlechten Arbeitsbedingungen hergestellt. Auch das nimmt in Kauf, wer mitspielt - sei es beim Strandhändler im Urlaub oder per Klick im Netz. Auch darum geht es Haas und Schelske.

Zwei Startups scheiterten, eines davon in der Waren-Vernichtungsanlage

Die Tür des Kammerls geht auf, herein kommt Etienne Ehlers, seit Februar ihr Buchhalter und Pressemann. Gerade habe ein Schweizer Manager-Magazin angerufen, erklärt er, Interviewtermin morgen Nachmittag. Wieder klingelt sein Handy, ein Radiosender. "Zu denen dürft ihr ins Studio fahren."

Es ist nicht immer so gut gelaufen, bei beiden nicht. Zwei Burschen aus der Münchner Mittelschicht. Gute Freunde, nicht unclever und nicht übertrieben eifrig beim Thema Schule. Robin Haas hat Fachabitur, Leon Schelske Realschulabschluss. Dann wurde er Gründer. Und machte die Erfahrung, dass es leichtere Projekte gibt.

Sein erstes Startup, damals war er noch Teenager: eine Firma für Musikevents. "Die ist total gefloppt", sagt er. Es wurde nicht besser. Seine zweite Idee: Onlinehandel. Boxhandschuh-Sets, hundert Stück für den Anfang. In dem Moment machte es alles Sinn. "Dann habe ich bei Amazon aus Versehen den falschen Knopf gedrückt", sagt er. Und den Fehler zu spät bemerkt. Statt bei ihm zuhause landeten die hundert Paar Boxhandschuhe in der Waren-Vernichtungsanlage. Schelske kratzt sich am Kopf. Er hat sich neuen Dingen gewidmet: weniger Stoff, mehr Stabilität.

Im Juli lag eine 275 000 Euro teure Armbanduhr auf ihrem Tisch

Der Drittversuch, nun mit Chefpartner an der Seite, läuft besser. Inzwischen haben sie einen Investor gefunden, die Dimensionen werden größer. Im Juli lag eine 275 000 Euro teure Armbanduhr auf diesem Glastisch. Sie kauften die Uhr auf Anfrage ein - und verkauften sie dem nicht bettelarmem Privatkunden weiter. Profit für die Wristbusters: gut 7000 Euro.

Das ist ihr verändertes Modell: Sie decken Fake-Ware auf - und beraten nun Uhrenliebhaber, die idealerweise finanzkräftig sind. Echtheit prüfen, Preise bewerten - oder Schätze finden. In ihrem Onlineshop sind täglich 17 0000 bis 20 000 User am Stöbern. Durch Instagram haben sie mehr Reichweite als klassische Anbieter. 233 000 folgen ihnen dort. So leisten sie es sich, statt die üblichen zehn bis 15 Prozent Provision nur fünf Prozent zu nehmen.

Es gibt unter Kennern der Szene nicht die eine Uhr, nicht die blaue Mauritius. "Jeder hat sein eigenes Faible", sagt Robin Haas. Alter, Aussehen, Funktion. Die 275 000 Euro-Uhr, "Patek Philippe Nautilus Perpetual Calendar" (Internetpreis um die 300 000 Euro) etwa wirkt herkömmlich, hebt sich aber ab. Sie soll hundert Jahre lang mit voreingestellten Schaltjahren punktgenau laufen. "Alles nur mit Zahnrädern und Federn", sagt Schelske. Die Beteiligten kamen per Flugzeug, um das Geschäft zu regeln. Es verstrichen sehr viele sehr lange Zeitslots.

Die echte Uhr wird verstaut, 52 000 Euro in einer Schatulle. Leon Schelske schiebt die Schublade ins Fach. Nachgeholfen habe niemand, auch kein Luxusuhren-Hersteller. Dafür Fachleute wie etwa Uhrmacher - und nun der Investor. Inzwischen sind sie zu viert, eine Aushilfe als Zusatzkraft. Seine 3800-Euro-Uhr sei inzwischen fast das Doppelte wert, sagt Schelske. Bald ziehen sie um. An einen weniger exklusiven Ort in München. Mehr Platz werden sie da haben, außer vielleicht im Terminkalender. Der Blick der Munichwristbusters wandert auf die Handys. Der Zeitslot ist um.