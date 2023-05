Von Lea Kramer

Auf Münchens Radwegen finden zuweilen die skurrilsten Begegnungen statt. Da wäre dieser Hochradfahrer, der mitten in der Altstadt plötzlich um die Ecke biegt - als wäre es das Jahr 1923. Oder dieses Zweirad mit dem Aufbau auf dem Gepäckträger, der eine gesamte Spurbreite beansprucht. Ein Brett mit zwei Spezikästen ist darauf installiert. Es ist ein Lastenradl Marke Eigenbau, das sich vermutlich für allerhand Transporte eignet. Doch wer sind eigentlich die Leute, für die das Rad mehr als ein Alltagstransportmittel ist? Besonders sattelfeste Münchnerinnen und Münchner erzählen, warum sie in die Pedale treten.

Frauen, die über Hügel springen

"Ich bin im Bus auf dem Weg nach oben", sagt Bine Herzog, als sie mit der SZ telefoniert. Oben, das ist auf einem Berg in Spanien. Herzog macht ein dreimonatiges Sabbatical. Sie besucht im selbst ausgebauten Campervan namens "Pablo" Freunde, Bekannte und eben auch Gipfel und Hügellandschaften in ganz Europa. Dort ist sie dann mit ihrem Fahrrad unterwegs, denn Bine Herzog ist Mountainbikerin. Sie macht Abfahrten, sprintet querfeldein oder springt über Hindernisse - manchmal sogar mitten in der Stadt. Auf Instagram folgen der Münchnerin 56 600 Nutzerinnen und Nutzer. Darunter sind viele Frauen, denn unter der Marke "Girls Shred" organisiert Herzog gemeinsame Dirtpark-Events, Schrauberkurse und Techniktrainings hauptsächlich für Frauen.

Detailansicht öffnen Bine Herzog fährt BMX und organisiert in und um München Ausfahrten und Workshops für Frauen und Mädchen. Sie will sie empowern, die Trails und Pumptracks unsicher zu machen. (Foto: Privat/bineherzog)

"2019 bin ich noch ziemlich allein in den Isartrails herumgefahren. In meinem Freundeskreis ist einfach keiner Fahrrad gefahren", erzählt sie. Dann habe sie angefangen, auf Mountainbike-Gruppen in den sozialen Medien zu fragen, ob sie denn mal jemand mitnehme. Daraus sei dann eine wöchentliche Veranstaltung geworden, "weil ich festgestellt habe, dass es in München viele gibt, die niemanden zum Fahrradfahren haben". Bei den Ausfahrten schließt sie neue Kontakte, fährt zum ersten Mal in einen Mountainbikepark. "Dann war es eh vorbei, danach bin ich jeden Tag mit meinem Bike gefahren", sagt sie.

Andere Mountainbikerinnen zu finden, sei aber nach wie vor schwierig gewesen, weshalb Herzog sich entschloss, einen "Girls Ride" im Fahrradpark Serfaus in Österreich zu organisieren. Das war vor drei Jahren. Zwischenzeitlich melden sich innerhalb weniger Stunden um die 100 Frauen an, sobald der Termin für den nächsten Frauenausflug feststeht. Im Juli sind die nächsten Veranstaltungen auf der Pumptrack in Pocking, dem Dirtpark im Oberwiesenfeld und im Bikepark in Österreich geplant. "Für mich ist das eine Herzensangelegenheit, die Frauengemeinschaft zu stärken: community over competition. Jede soll mit ihrem Rad kommen, ihren Spaß haben und sich etwas trauen", sagt sie.

Ein Fahrrad für den Feier-Tag

Disco ist nicht mehr drinnen, Party ist unter der Pergola - oder im Park, an der Isar, auf öffentlichen Plätzen. Überall da, wo Manuel da Coll mit seinem Dubtrain hinkommt. Der Schlagzeuger der Blasmusikgruppe Labrassbanda hat während der Pandemie ein Veranstaltungsfahrrad entwickelt, mit dem er oft selbst in der Stadt unterwegs ist - das aber auch von Privatpersonen gemietet werden kann.

Detailansicht öffnen LaBrassBanda Schlagzeuger Manuel da Coll am mobilen E-Bike-Sound-System. (Foto: Nila Thiel)

"Ich dachte mit dem System kann potenziell jeder Kioskbetreiber zum Veranstalter werden", sagt da Coll. Er habe möglichst niedrige Hürden ansetzen wollen, damit ohne große finanzielle Risiken Kultur irgendwohin gebracht werden kann. Der Dubtrain-One, wie die Musikanlage heißt, ist zwar keine Lokomotive im klassischen Sinn, aber doch eine elektrische Zugmaschine. Sie besteht aus einer Musikanlage, die auf einem Fahrradanhänger installiert worden ist. Das Gerät wiegt mitsamt Verstärker, Stromzufuhr und Fahrer an die 420 Kilo. Häufig bringt da Coll den Anhänger mit einem E-Dreirad selbst ans Ziel. Dort können dann 200 bis 300 Menschen beschallt werden. Über seine Akkus kann das Soundsystem nach jamaikanischem Vorbild sieben Stunden lang bei maximaler Lautstärke laufen.

"Eigentlich braucht man für eine Musikanlage einen Techniker, aber das Fahrradsystem ist leicht einzustellen, nicht so schwierig in der Handhabung", sagt der Musiker. Außer, es geht bergauf. Am Olympiaberg sei ihm im vergangenen Jahr einmal die Kette gerissen. "Da war aber unten dann ein Fahrradreparaturservice, der auch sonntags geöffnet hatte. Da hatte ich Glück", sagt er.

Mitte Juli steht das Discoradl beim Kunst-Fest vor den Pinakotheken und auch beim Christopher Street Day im Juni wird es mit Beats und Bässen die Innenstadt beschallen.

Die rollende Frauengruppe für den Feierabend

Gerade ist Jessica Holst von einer anstrengenden Radtour zurückgekommen. Eigentlich hatte die 29-Jährige mit einer befreundeten Radlerin am "Steppenwolf" teilnehmen wollen, einer Radsportveranstaltung 750 Kilometer durchs Berliner Hinterland bis nach Usedom und zurück. "Wegen eines angekündigten Bahnstreiks haben wir das Event aber abbrechen müssen", sagt sie. Statt mit dem Fahrrad in der Bahn sei sie dann in einer zehnstündigen Nachtfahrt von Berlin nach München gefahren, um rechtzeitig wieder bei der Arbeit sein zu können. "Kurz nach unserer Ankunft in München haben wir dann erfahren, dass der Streik abgeblasen wurde", erzählt sie. Ohnehin sei es ein herausforderndes Erlebnis gewesen mit vielen sandigen Strecken und etwas zu dünnen Radmänteln. "Ich weiß nicht, ob wir das komplett geschafft hätten", sagt sie.

Detailansicht öffnen Jessica Holst ist Gravel-Bike-Fahrerin und organisiert Touren für Frauen. (Foto: Robert Haas)

Ihre Leidenschaft fürs Rennradfahren hat dieses Erlebnis aber nicht getrübt. Im Gegenteil: "Beim nächsten Mal würde ich mich besser vorbereiten", sagt sie. Vor drei Jahren hat die Entwicklerin begonnen, mehr Zeit im Sattel zu verbringen. "Als ich nach München gezogen bin, sollte das Rennrad eigentlich der Ersatz für mein Auto sein, damit ich schnell durch die Stadt unterwegs sein kann", sagt sie. Im Alltag fahre sie jetzt aber mit einem anderen Rad, das Rennrad "ist viel zu gut" und wird vor allem sportlich genutzt.

Über die "Munich Mountain Girls", eine Online-Community für bergbegeisterte Frauen, hatte Holst, die nicht gern allein unterwegs ist, nach Gleichgesinnten gesucht. "Ich hatte mit zehn oder zwölf anderen gerechnet, innerhalb kürzester Zeit ist unsere Rad-Whatsapp-Gruppe auf 200 Mitglieder angewachsen", sagt sie. Seither engagiert sie sich in der weiblichen Münchner-Rad-Gemeinschaft. "Mit einigen anderen Frauen und dem 3Mills-Café organisieren wir regelmäßige Group-Rides für Frauen." Es sei ihr besonders wichtig, dass in München eine bunte Fahrrad-Community entstehe, in der "jedes Alter, jede Körperform und jedes Rad willkommen ist". Jedes Level sei erlaubt, Leistungsdruck solle es bei ihren Ausfahrten nicht geben. "Es kommt nicht darauf an, wie viel Watt jemand getreten hat oder welche Geschwindigkeit gefahren wurde - oder wann sie mit dem Radeln angefangen hat", sagt sie. Sobald das Wetter wieder besser ist, gibt es wieder jeden Donnerstag eine Frauenausfahrt.

Fahrradtechnik für Laien verständlich machen

Angefangen hat das mit der Liebe zum Zweirad schon recht früh, sagt Felix Kuffner. Aufgewachsen im Landkreis Fürstenfeldbruck hat sich der 31-Jährige in seiner Jugend vor allem für BMX-Räder begeistern können. "Ich bin Rennen gefahren und 2008 Deutscher Meister geworden", sagt er. Er habe sich dann aber gegen den Weg in den Profisport entschieden, mit der Schule weitergemacht und später dann Soziologie studiert. Heute betreibt er unter "Felix testet Bikes" einen Youtube-Kanal mit rund 27 200 Abonnenten. Dort hat er sich vor allem auf Gravelbikes spezialisiert - Fahrräder, die sich sowohl fürs Radeln auf Asphalt aber auch abseits der Strecke fürs Fahren im Gelände eigenen.

Detailansicht öffnen Felix Kuffner ist Gravel-Bike-Fahrer und betreibt einen YouTube-Kanal, auf dem er technische Fakten zu Fahrrädern erklärt. (Foto: Robert Haas)

In sieben- bis zwanzigminütigen Videos, die "Ballern unter Palmen", "Gravelbikes unter 2000 Euro" oder "Vermeide diese 7 Fehler" heißen, erklärt Kuffner seinen Nutzern (vornehmlich sind sie männlich), welche technischen Merkmale die Modelle verschiedener Fahrradmarken haben. "Ich habe früh gemerkt, dass die Fahrradindustrie Schwierigkeiten hat, mit den neuen Medien mit zu wachsen", sagt der Youtuber, der früher im Marketingbereich eines E-Bike-Herstellers gearbeitet hat. Mit seinem Kanal wolle er Einsteigern das Gravelbike näher bringen. "Wie viele Kettenblätter brauche in vorne, was für einen Lenkwinkel brauche ich - alles recht humorlose Themen, die ich verständlich und nahbar erkläre", sagt er. Fahrräder oder Ausstattung bekommt er in der Regel von den Herstellern gestellt, die Videos sind bezahlt. Seine Haupteinnahmen macht Kuffner aber über Partnerlinks, bei denen jedes verkaufte Fahrrad mit einer Vermittlungsprovision verbunden ist. "In den Videos mache ich das kenntlich. Das finde ich transparent und fair", sagt er.

Neben seinen eigenen Videotouren organisiert Kuffner Ausfahrten mit dem Gravelbike. Am liebsten ist er dafür im Münchner Süden unterwegs. "Früher als BMX-Fahrer war Radfahren immer mit einer Autofahrt zu irgendwelchen Trails verbunden. Heute freue ich mich, wenn ich die Gegend einfach abfahren kann und neue Wege entdecke".