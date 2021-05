Hunderte junger Menschen feiern am Samstagabend auf der Wiese vor dem Monopteros, als die Lage eskaliert. Die Polizei muss sich zunächst vor den Attacken in Sicherheit bringen.

Im Englischen Garten ist es am Samstagabend zu Angriffen auf Polizisten gekommen. In Videos auf Social Media Kanälen ist zu sehen, wie auf der Wiese vor dem Monopteros hunderte junger Menschen stehen, teils in kleineren Gruppen, und immer wieder Gegenstände in Richtung der Beamten schleudern. Die ziehen sich zunächst zurück und schreiten dann ein. Sechs Personen wurden festgenommen, sagte ein Sprecher der Polizei gegenüber der SZ am Sonntagmorgen.

Wie gewöhnlich an Wochenende in der Corona-Zeit sei man auch im Englischen Garten - einer der Party-Hotspots - präsent gewesen. Gegen 20.30 Uhr sei die Situation dann aus einer Gruppendynamik heraus eskaliert. Leute hätten sich untereinander solidarisiert und die Beamten angegriffen, so der Sprecher weiter. Am Ende musste die Polizei Schlagstöcke und Pfefferspray einsetzten. 19 Beamte wurden bei dem Einsatz verletzt, seien aber weiterhin "dienstfähig". Weitere Informationen will die Polizei im Laufe des Vormittags bekanntgeben.