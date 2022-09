Emilia Schmidt, Absolventin der deutschen Meisterschule für Mode. In ihrem Abschlussprojekt geht es um die Tabuisierung der nackten weiblichen Brust.

Seit ihrem 18. Lebensjahr trägt Emilia Schmidt keinen BH mehr. Mit ihrem Abschlussprojekt an der Designschule München, will sie auch anderen Frauen Mut dazu machen und zeigen: Nackte Brüste sind doch ganz normal.

Von Katharina Federl

Emilia Schmidt trägt drei Ketten um den Hals, einen kleinen silbernen Ring im rechten Nasenflügel, eine große goldene Spirale im linken Ohr, an fast jedem Finger ein Ring. Sie trägt gerne viel Schmuck, auch auf dem Foto, das die erste Seite ihres Magazins TABUSen ziert, fallen die vielen kleinen Accessoires an ihrem Körper auf. Was noch auffällt: Emilia trägt kein T-Shirt auf dem Foto, auch keinen Pullover oder BH. Sie zeigt ihre nackten Brüste, unzensiert. Ihre Freundinnen und Familie könnten jetzt vermutlich sagen: Die erkennen wir sofort.