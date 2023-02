Von Anna Weiß

In der Münchner Sonnenstraße kommt man am Wochenende den Sternen ziemlich nahe: Der Unterschied von Soundsystem und Sonnensystem verschwimmt, wenn Resident-DJs und geladene Gäste mit ihren Auftritten im Harry Klein neue Klangwelten eröffnen - für ein bisschen mehr Schwerelosigkeit auf dem Tanzboden. Gast-Kapitänin am Freitag ist Audrey Danza, die energiegeladene Klänge und rasante Übergänge träumerisch-sanftem Schwelgen meist vorzieht. Dafür kombiniert die Genferin House, Trance, Acid und Dub zu eindringlichen, nach vorne strebenden Sets, deren Tanzbarkeit über die Grenzen der Schweiz geschätzt und mittlerweile international bei Auftritten Danzas erprobt wird.

So ist Danza nicht nur Resident-DJ im Genfer Club Motel Campo, sondern mittlerweile in ganz Europa und darüber hinaus unterwegs, Auftritte führten sie nach Osteuropa, nach ihrem Gig im Harry Klein wird sie in Köln und Paris auflegen, Clubsets und Festivals werden sich in diesem Jahr abwechseln. Im vergangenen Jahr spielte Danza, eingeladen vom Label Potato Head, einen vielbeachteten Gig im Boiler Room auf Bali, der sich an einigen Stellen etwas verspielter ausnimmt als andere Sets der DJ.

Neben dem Auftritt auf Bali sorgte auch ein Gastspiel in der Panorama Bar des Berghain dafür, dass Danza 2022 auf dem Radar vieler Electro-Liebhaber aufgetaucht ist. Auf Plattformen in den sozialen Medien versuchen Hörerinnen und Hörer die Setlists Track für Track zu entschlüsseln und freuen sich über Klassiker im neuen Gewand und unbekannte Stücke sowie über die Hingabe, mit der Danza selektiert und editiert. Das Kuratieren von Musikstücken betreibt Audrey Danza neben ihrer Tätigkeit als DJ auch als Co-Gründerin des Labels Proxima, das sie seit 2020 mitverantwortet. Mittlerweile pendelt sie arbeitsbedingt zwischen ihrem Wohnort in der Schweiz und Berlin.

In München steht der Freitagabend im Harry Klein unter dem Motto "Perras Love Audrey Danza", und auch zwei Mitglieder des "Perras Party Service" legen auf: Louis EMP, der regelmäßig bei Garry-Klein-Veranstaltungen spielt, wird den Abend eröffnen, seine Perras-Kollegin MRTI den Morgen schließen. Dazwischen wird neben Audrey Danza die Münchner DJ Sianza spielen. Sie ist Resident in der Charlie Bar und verantwortet die Sendung "Commitment Issues" auf Radio 8000, in der in einer Stunde verschiedene Genres erkundet werden, von Garage Rock bis zu Hispanic New Wave.

"Perras Love Audrey Danza", Fr. 10. Feb., 22 Uhr, Harry Klein, Sonnenstraße 8