Die warmen Temperaturen locken die Münchnerinnen und Münchner in die Eisdielen. Die Trends der Saison - und was eine Kugel kostet.

Von Stefanie Fischhaber

Renato Vanzillotta hat viel zu tun. Eine Schlange wartet vor der Ausgabe von "Jessas Eis" auf die ersehnte Abkühlung. Einige der sonnigen Sitzgelegenheiten sind belegt, es ist was los im "Jessas Eis". Das gemütliche Café an der Klenzestraße scheint vor allem bei Familien ein beliebter Ausflugsort zu sein. 16 Sorten stellt Inhaber Renato Vanzillotta täglich mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern her. In der Auslage sind neben den Klassikern wie Schokolade oder Vanille auch richtige Schmankerl appetitlich präsentiert: Milchreis, Joghurt-Granatapfel und Karamelleis mit rosa Salz aus dem Himalaya kommen bei den Kunden gut an.

Auch Veganer kommen mit Schokoladeneis aus Kokosmilch nicht zu kurz. Für besondere Sorten verlangt der Italiener schon mal 2,50 Euro pro Kugel, für gewöhnlich kostet ein Eisbällchen zwei Euro. Zu jeder Portion Eis gibt es einen Probierlöffel - und Lust auf mehr.

Detailansicht öffnen Kaum ist das Wetter schön und warm, bilden sich lange Schlangen vor den Eisdielen. (Foto: Stephan Rumpf/Stephan Rumpf)

Nur wenige Meter weiter befindet sich an der Pestalozzistraße das Eiscafé Eismeer. Umgeben von einem Modegeschäft und einem Nagelstudio gibt es im Schanigarten genügend Platz zum Genießen. Betreiber Robert Maier-Kares ist stolz auf sein klimaneutrales Eiscafé, das komplett auf Plastikbecher und -löffel verzichtet. Einfach hält es der Inhaber dagegen bei den Eissorten. "Ausgefallen ist nicht unser Stil. Wir holen Kunden nicht mit Marketing, sondern mit Qualität", sagt Maier-Kares. Und das funktioniert: Immer wieder neue Kunden lassen die Schlange vor der Ausgabe einfach nicht abreißen. Der Trend gehe gerade wieder zurück zu den Basics, meint Maier-Kares. "Die Leute wollen sich ein Stück Erinnerung und was Gewohntes kaufen."

Die ausgefallensten Sorten im "Eismeer" sind Ananas-Ingwer oder Erdbeere-Cheesecake. Am beliebtesten seien immer noch die Standards: Erdbeere, Himbeere, Mango. Ein absoluter Renner im Eiscafé sei das Schokoladeneis "Nero".

Einfach bedeutet aber nicht gleich langweilig: Das Zitroneneis schmeckt schon fast wie eine frische Zitrone. Alle Sorten werden außerdem mit regionaler Heumilch aus dem Tegernseer Land hergestellt. Das macht sich bei den Preisen bemerkbar, die auch hier nicht unerheblich sind: Eine Kugel kostet zwei Euro. Die Diskussion um die Preise kann der Inhaber nicht nachvollziehen: "Wenn ihr auf Qualität achtet, braucht ihr nicht auf den Preis zu schauen", meint er.

Detailansicht öffnen Frische Heumilch aus dem Bauernhof ist die Basis der Eis-Sorten im "True & 12". (Foto: Stephan Rumpf)

Auf Qualität wird auch im "True & 12" geachtet. Die winzige Eisdiele am Gasteig arbeitet ohne Fertigpulver, dafür mit Bauernhöfen aus der Region und frischer Heumilch. Auch hier gibt es eine Kugel ab zwei Euro. "Ich glaube, wir sollten schon mehr verlangen. Wir wollen aber auch, dass das Eis bezahlbar ist", sagt Betreiberin Davina Utz.

Auch die Eisdielen bekämen Lieferengpässe und die Inflation zu spüren. Die Kunden scheint die Preissteigerung von 1,80 Euro auf zwei Euro aber nicht zu stören: Trotz des Kundenansturms warten sie gerne an der viel befahrenen Rosenheimer Straße. Wer auf ausgefallenere Produkte steht, kann sich an den Sorten "Haidhausen" (Lavendel mit Erdbeere) oder "Happy Monkey" (Banane mit Karamell und Schokostückchen) probieren. Am beliebtesten sei Pistazie, erklärt Davina Utz. Das Eis werde mit ganzen Pistazien und Nüssen aus Italien hergestellt - das merkten auch die Kunden.