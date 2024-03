Die Stadt München muss das Fahrverbot für Dieselfahrzeuge verschärfen. Künftig sind auch Diesel der Abgasklasse Euro 5/V am Mittleren Ring und in der Umweltzone innerhalb des Rings tabu. Wann das Verbot kommt, ist dabei noch offen.

Am Donnerstag hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass die Stadt schnellstmöglich Maßnahmen ergreifen muss, mit denen die Belastung der Luft durch Stickstoffdioxid (NO2) an der Landshuter Allee und an der Moosacher Straße deutlich gesenkt wird. An beiden Messstellen wurde 2023 der Grenzwert von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel überschritten.

Eine konkrete Anweisung für das Fahrverbot sprach das Gericht nicht aus, machte aber deutlich, dass an einem zonalen Fahrverbot kein Weg vorbeiführen wird. Die Stadt habe einen gewissen Spielraum bei den Maßnahmen zur Luftreinhaltung. Von einem streckenbezogenen Fahrverbot hält der Senat dagegen nichts, unter anderem, weil dadurch Ausweichverkehr in Wohnvierteln zunehmen würde - und weil sich das zonale Fahrverbot schneller umsetzen ließe.

Geklagt hatten die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Verkehrsclub Deutschland (VCD), die mit dem Beschluss des Stadtrats vom August 2023, das Dieselfahrverbot nicht zu verschärfen, ganz und gar nicht einverstanden waren.

Zur Erinnerung: Das Diesel-Fahrverbot war das Resultat eines Vergleichs in einem jahrelangen Rechtsstreit zwischen DUH, VCD und der Stadt. Im Oktober 2022 hatten sich die Parteien dann auf ein dreistufiges Fahrverbot für Dieselfahrzeuge geeinigt. Seit Februar 2023 gilt das Fahrverbot in der Umweltzone, zu der seither auch der Mittlere Ring gehört, für Diesel der Abgasklasse Euro 4/IV.

Im Oktober 2023 hätte es dann auch für Diesel-5-Fahrzeuge gegolten, was der Stadtrat aber wegen einer positiven Prognose zur Belastung mit Stickstoffdioxid (NO2) bis Mai 2024 aussetzte. Die dritte Stufe, welche von April 2024 an die Abschaffung aller pauschalen Ausnahmen, etwa für Handwerker oder Anwohner, vorgesehen hätte, wurde ganz verworfen.

Doch die Prognose war zu optimistisch: Der Grenzwert von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel wurde an der Landshuter Allee noch immer deutlich überschritten, ebenso an der erst 2023 geschaffenen städtischen Messstelle an der Moosacher Straße. Dass der Messwert erneut nicht eingehalten wird, zeichnete sich dabei schon im August vergangenen Jahres ab.

DUH und VCD sahen im Beschluss des Stadtrats einen Vertragsbruch und reichten im vergangenen Oktober erneut Klage ein, um weitere Maßnahmen zur Luftreinhaltung durchzusetzen.

Vergangenen Donnerstag schließlich fand die Verhandlung vor dem Verwaltungsgerichtshof statt. Eine Entscheidung vertagte das Gericht allerdings um eine Woche, da es noch ein Gutachten zur Luftreinhaltung sichten wollte, das zur Verhandlung nur auszugsweise vorlag. Dieses Gutachten soll auch dem Stadtrat Ende April als Beschlussvorlage vorgelegt werden. Darin enthalten sind unter anderem verschiedene Szenarien, wie sich die Abgasbelastung verringern ließe.

Schon bei der Verhandlung eine Woche zuvor konnten Zuschauer erahnen, dass die Stadt etwas würde unternehmen müssen. Darauf haben auch die DUH und der VCD bestanden. Das Angebot des städtischen Rechtsanwalts, aufgrund der Vorlage gemeinsam Lösungen zur Luftreinhaltung zu erarbeiten, lehnte der Klägeranwalt ab. Er habe kein Vertrauen mehr zur Stadt.

Jetzt zeigen sich VCD und DUH mit dem Urteil zufrieden. Er hoffe nur, sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch, dass es auch wirklich schnell umgesetzt wird. Am 24. April könnte der Stadtrat in seiner Vollversammlung bereits ein Fahrverbot beschließen.