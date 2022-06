München:Großdemo gegen den G-7-Gipfel beginnt

Von Martin Bernstein

Auf der Münchner Theresienwiese beginnt die voraussichtlich größte Demonstration im Zusammenhang mit dem Elmauer G7-Gipfel. Zahlreiche Organisationen von Attac bis WWF, von Naturfreunden bis Misereor, vom Bund Naturschutz bis Brot für die Welt, von Greenpeace bis Oxfam haben dazu aufgerufen. Um 13 Uhr soll sich der Demonstrationszug durch die Münchner Ludwigsvorstadt in Bewegung setzen.

Angemeldet sind 20 000 Teilnehmer - die Münchner Polizei schließt aber nicht aus, dass sich bei herrlichem Sommerwetter und Temperaturen über 20 Grad wie bei einer ähnlichen Kundgebung vor sieben Jahren bis zu 40.000 Menschen unter dem Motto "Gerechtigkeit geht anders" auf den Beinen sein könnten. Kurz vor Beginn der Großdemonstration sind allerdings nur mehrere Hundert bis etwa tausend Teilnehmer auf der Münchner Theresienwiese. Die Polizei hat noch keine offizielle Schätzung abgegeben. Rund 3000 Beamte sind deshalb an diesem Samstag in der ganzen Stadt im Einsatz, viele von ihnen - das zeigt ein Blick auf die Nummernschilder der am Rand der Theresienwiese abgestellten Mannschaftswagen - kommen aus anderen Bundesländern.

Bundesweit mobilisiert hat nach Erkenntnissen des Staatsschutzes auch die linksautonome Szene. Die Münchner Polizei hält es für denkbar, dass sich im Demonstrationszug ein mehrere hundert Köpfe zählender "Schwarzer Block" formieren könnte. In den Tagen vor dem Gipfel hatte es in München einen Brandanschlag auf mehrere abgestellte Fahrzeuge der Bundespolizei gegeben, zu dem sich bislang niemand bekannt hat, sowie mehrere G7-kritische Plakat- und Sprühaktionen, unter anderem in der Nähe von Rüstungsfirmen. Die Münchner Polizei kündigte bereits an, "Störungen durch Gewalt, Sachbeschädigungen und andere Rechtsverstöße" genauso wenig zu tolerieren wie Straßenblockaden oder Störaktionen.

Dennoch bezeichnete Polizeisprecher Andreas Franken kurz vor Beginn der Kundgebung die Stimmung bei der Polizei als "gut". Mehr als hundert zur Deeskalation und zum Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern eingesetzte so genannte Kommunikationsbeamte werden den Demonstrationszug begleiten. Auch radelnde Polizeistreifen sind dabei.

Die Forderungen der Demonstranten an die Gipfelteilnehmer: "Zieht Konsequenzen aus dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Befreit uns so schnell wie möglich aus der Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle!" Ebenso konsequent müsse gegen Klimakrise und Artensterben gehandelt sowie Hunger, Armut und Ungleichheit bekämpft und aktive Friedenspolitik betrieben werden.

Mehr als 200 Menschen hatten sich bereits am Freitag in München versammelt, um anlässlich des G7 Gipfels gemeinsam mit "Fridays for Future" für einen Schuldenschnitt für den globalen Süden und für die Kampagne Debt for Climate zu demonstrieren.

Der G7-Gipfel ist wie schon im Jahr 2015 auf Schloss Elmau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu Gast. Vom 26. bis zum 28. Juni treffen sich dort die Staats- und Regierungschefs von sieben führenden westlichen Industriestaaten und einigen Gastländern. Neben Deutschland gehören der G7-Gruppe die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan an. Insgesamt sind rund 18 000 Polizistinnen und Polizisten rund um den Gipfel im Einsatz.