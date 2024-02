Die Münchnerinnen und Münchner haben am Sonntagabend ein beeindruckendes Zeichen gegen den um sich greifenden Rechtsextremismus in Deutschland gesetzt: Zu Zehntausenden erleuchteten sie in der Dunkelheit die Theresienwiese und schufen so das Lichtermeer, das sich fast 100 verschiedene Gruppierungen, Vereine und Organisationen aus der Zivilgesellschaft erhofft hatten, die zu dieser Demonstration aufgerufen hatten.