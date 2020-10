So funktioniert ein Corona-Test in München

Wer sich in München testen lassen will, findet zwar viele Angebote, braucht aber oft Geduld. Wie sieht es mit Terminen und Wartezeiten in der Stadt aus? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Linus Freymark und Sebastian Krass

Wo in München kann man sich testen lassen?

Die zentrale Anlaufstelle für Menschen, die sich in München auf das Coronavirus testen lassen möchten, ist die Theresienwiese. Dort betreibt die Stadt in Kooperation mit dem privaten Dienstleister Aicher ein Testzentrum, sowohl als "Drive-through" für Autofahrer als auch als "Walk-through" für Fußgänger. Für Reiserückkehrer aus dem Ausland gibt es eine Teststation am Flughafen, an denen man sich unter Vorlage des Tickets und des Personalausweises testen lassen kann. Nicht mehr möglich sind Tests am Hauptbahnhof sowie am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an der Hackerbrücke, die dortigen Stationen wurden mit dem Ende der Urlaubssaison Anfang Oktober planmäßig geschlossen.

Zudem bieten rund 130 niedergelassene Ärzte in München an, einen Corona-Test vorzunehmen. Bisher war so ein Test nur beim Auftreten von Symptomen, einer entsprechenden Überweisung des Hausarztes oder als Kontaktperson kostenlos. Im Testkonzept der Staatsregierung ist nun vorgesehen, dass der Freistaat auch ohne diese Bedingungen die Kosten übernimmt.

Wie kommt man an einen Termin und mit welchen Wartezeiten ist zu rechnen?

Auf der Theresienwiese wird nur getestet, wer vorher einen Termin vereinbart hat. Das ist ausschließlich über die Website www.corona-testung.de möglich, man muss dabei persönliche Daten, eine Handynummer und eine E-Mail-Adresse angeben. Die Terminbestätigung kommt per SMS und per Mail. Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder zu langen Wartezeiten kam, weitet die Stadt die Kapazitäten aus. Werktags können auf der Theresienwiese ab Mittwoch, 14. Oktober, bis zu 1.300 Tests und ab Montag, 19. Oktober, bis zu 1.500 Tests durchgeführt werden. Unter der Woche kann man sich nach wie vor von 8-20 Uhr kostenlos testen lassen, am Wochenende ist die Station von 8-17 Uhr geöffnet.

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) bietet auf ihrer Website (https://dienste.kvb.de/arztsuche) einen Überblick über niedergelassene Ärzte an, bei denen ein Corona-Test möglich ist. Je nach Praxis können die Wartezeiten variieren, teilt die KVB mit. Auf keinen Fall solle man bei Symptomen unangemeldet in der Praxis auftauchen, eine vorherige Terminabsprache sei in allen Praxen die Voraussetzung, um getestet zu werden.

Wie lang dauert es, bis ein Ergebnis da ist?

Bei der Station an der Theresienwiese dauert die Übermittlung des Ergebnisses in der Regel ein bis zwei Tage. Negativ Getestete erhalten die Nachricht über eine eigens entwickelte App, bei positiven Fällen erfolgt die Benachrichtigung in der Regel durch einen Anruf des Gesundheitsamtes. Auch bei der Teststation am Flughafen sollte das Ergebnis nach spätestens 48 Stunden vorliegen.

Reichen die Testkapazitäten?

Nachdem es im Sommer auf der Theresienwiese teilweise zu Wartezeiten von bis zu einer Woche gekommen war, haben die Behörden die Kapazitäten dort massiv ausgeweitet. Aktuell dauert es etwa drei Tage, bis man eine freien Termin bekommt. Um ungefähr bestimmen zu können, wie viele Tests notwendig sind, beobachten die Behörden die aktuelle Nachfrage nach Tests und passen das Angebot dementsprechend an. Allerdings dürften die kostenlosen Tests für Personen ohne Symptome die Nachfrage so in die Höhe getrieben haben, dass die Behörden Mühe haben, Schritt zu halten. Die zuletzt deutlich gestiegenen Fallzahlen in München könnten ebenfalls dazu beitragen, dass die Nachfrage nach kostenlosen Tests wieder steigt.

Wo gibt es weitere Informationen?

Unter 089/233-96300 hat das RGU eine Hotline eingerichtet, die von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr Fragen zum Coronavirus beantwortet. Auf www.muenchen.de/corona hat die Stadt zahlreiche weitere Informationen gesammelt. Die "Corona-Hotline" der Staatsregierung unter 089-122220 ist täglich von 8 bis 18 Uhr erreichbar und für Fragen zu gesundheitlichen Themen und auch zu den Corona-Regelungen zuständig.