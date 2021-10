Von guter Planung zeugt es nicht, wenn das Gesundheitsreferat vom Infektionsgeschehen an den Schulen überrascht wird. Nicht gerade beruhigend in Zeiten einer Pandemie.

Kommentar von Kathrin Aldenhoff

Es ist nicht so, dass diese Pandemie gerade erst begonnen hätte. Es war klar, dass mit dem Start ins neue Schuljahr, mit all den Tests in Schulen und Kitas, die Infektionszahlen steigen. Dass sich wieder mehr Menschen infizieren, wieder mehr in Quarantäne müssen. Und obwohl alle damit gerechnet haben, hatte das Gesundheitsreferat der Stadt München zum Beginn des Schuljahres zu wenig Personal, um in allen Fällen eine Quarantäne anzuordnen. Ein Gesundheitsamt, das die Lage nicht im Griff hat, das ist in Zeiten einer Pandemie wirklich nicht beruhigend.

Schulleiter berichten, dass sich das Gesundheitsreferat tagelang nicht meldet. Infizierte Kinder bleiben daheim, die Schulleiter schicken selbständig deren Sitznachbarn nach Hause - aber auch in diesen Fällen bräuchte es einen Anruf des Gesundheitsreferats, um den Eltern und dem Kind zu erklären, wie es weitergeht. Auf diesen Anruf haben viele umsonst gewartet. Viele haben sich nach fünf Tagen freigetestet, man kennt die Regeln ja inzwischen. Dass wirklich alle diese Regeln kennen und befolgen, darauf sollte sich das Gesundheitsreferat aber nicht verlassen.

Immer wieder wird von Politik und Stadt betont, dass der Betrieb an den Schulen reibungslos funktionieren muss - auch, weil Eltern und Kinder in der Pandemie schon genug gelitten haben. Man hat aber nicht Eindruck, dass nach dieser Maxime gehandelt wird. Von guter Planung zeugt es jedenfalls nicht, wenn das Gesundheitsreferat vom Infektionsgeschehen an den Schulen derart überrascht wird.

Nun wurde das Personal aufgestockt, das ist gut. Vielleicht bekommen bald wieder alle, die sich in Quarantäne begeben müssen, auch eine offizielle Anordnung. Aber wie geht es weiter, sollten die Zahlen im Winter weiter steigen? Ist das Gesundheitsreferat darauf vorbereitet? Und warum läuft es eigentlich nicht andersrum? Warum hält das Gesundheitsreferat nicht genug Personal vor, um direkt auf steigende Infektionszahlen zu reagieren? Erst abzuwarten und dann Personal aufzustocken, das ist der falsche Weg. Das sollte nach eineinhalb Jahren Pandemie eigentlich allen klar sein.