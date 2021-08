Danijela Kufner ist eine der wenigen Frauen in München, die sich im männerdominierten Musikgeschäft durchsetzen konnten. Sie veranstaltet die Sommerbühne im Olympiastadion - und macht der Branche in Corona-Zeiten Mut

Von Dirk Wagner, München

20 000 Schritte läuft Danijela Kufner pro Tag im Münchner Olympiastadion. Das sind etwas mehr als 15 Kilometer. Tausende Meter, die Kufner hier aber nicht als Sportlerin absolviert. Als Veranstalterin der Sommerbühne im Olympiastadion werden ihr solche Distanzen in dem weitläufigen Areal abverlangt. Danijela Kufner ist eine der wenigen Frauen in München, die sich im männerdominierten Pop-Geschäft durchsetzen konnten. Aktuell betreut sie in diesem Bereich eine der wichtigsten Aufgaben in der Stadt.

Danijela Kufner bereitet zusammen mit Christian Kiesler und dem Verband der Münchner Kulturveranstalter anderen Veranstaltern eine Bühne, auf der sie ohne allzu große Risiken Konzerte für 1500 Zuschauer ausrichten können.

"Das Letzte, was die von der Pandemie gebeutelten Veranstalter jetzt noch brauchen, ist es, mit einer größeren Produktion baden zu gehen", sagt Kufner. Ihr Team puffert daher die Risiken der hier tätigen Veranstalter mit städtischen Mitteln ab. Vor allem aber, so lobt Judith Becker von der Arbeitsgemeinschaft Theatron Musiksommer, hätten Kufner und Kiesler ein Hygienekonzept vorbereitet, an dem andere Veranstalter in der Pandemie mit ihren ständig wechselnden Spielregeln verzweifelt wären.

Dass dies Kufner und Kiesler gelingt, ist nicht nur ihrer jahrelangen Erfahrung als örtliche Veranstalter zu danken. Es liegt auch an der Art, wie sie zusammenarbeiten. "Wir haben denselben Humor und dieselbe Einstellung zur Arbeit", sagt Kiesler, der seiner jetzigen Kollegin schon vor Jahren zum ersten Mal begegnet war. Damals arbeitete er noch als Booker fürs Feierwerk, wo Kufner wiederum Konzerte im Auftrag ihres eigentlichen Arbeitgebers Polarkonzerte veranstaltete. Das ist eine Unterabteilung der Agentur Südpolmusic, bei der Kufner während ihrer Umschulung zur Veranstaltungskauffrau ihr Pflichtpraktikum absolviert hatte. "Davor hatte ich als Programmiererin in der IT-Branche gearbeitet. Doch dann gingen immer mehr Aufträge an den billigeren indischen IT-Markt, der hier schließlich alles plattgemacht hat", sagt Kufner. Mit 30 entschloss sie sich dann zur Umschulung.

"Danny hat 2011 das Praktikum bei mir gemacht. Dabei ist gleich herausgestochen, dass sie viel Leidenschaft für den Beruf hat. Sie hat sich gleich gut mit den Künstlern verstanden, das hat man sofort gemerkt", sagt Patrick Oginski, Gründer und Chef von Südpolmusic. Er hat die gebürtige Serbin umgehend eingestellt.

Bald schon übernahm sie die Konzertabteilung, die auf ihren Vorschlag hin in Polarkonzerte umbenannt wurde. "Unser Name war schon immer mit Kabarett und Comedy verbunden. Die Idee von Polar ist, mit einem eigenen Namen für die Konzerte gezielt den Sophie-Hunger-Fan oder den Caspar-Fan anzusprechen", würdigt Oginski Kufners Vorschlag, die dafür im Übrigen auch das Logo entwarf: einen gezeichneten Eisbären, so wie ihn wohl eine ehemalige Programmiererin sieht.

Tatsächlich hat die seitdem von Kufner geleitete Abteilung Polarkonzerte sogar ihre eigene Internetseite "polarkonzerte.de", die das 2001 gegründete Mutterschiff südpolmusic zwar nicht verleugnet, aber eben auch nicht in den Vordergrund rückt.

Ob die darauf angekündigten Konzerte allerdings stattfinden werden, bleibt noch ungewiss. "Wir haben leider seitens der Politik noch gar keine Perspektiven für große Clubshows", sagt Kufner. In ihrem Terminkalender stünde zwar für diesen Winter immer noch das ausverkaufte Konzert der Band Kummer in der Tonhalle. Angesichts der aktuell steigenden Inzidenz befürchtet sie allerdings eine weitere Verschiebung. Dieses Konzert wurde seit seinem ursprünglichen Termin am 13. März 2020 schon viermal verschoben. "Bis jetzt haben die meisten unserer Kunden ihre Tickets behalten. Aber allmählich verlieren auch die ihren Glauben", sagt Kufner. Das würde man auch an der Zurückhaltung der Kunden im Vorverkauf von neuen Produktionen spüren.

Dabei hätten Veranstalter schon ohne Corona genügend neue Probleme zu stemmen. Etwa die Unwetter, die immer häufiger auftreten. "Natürlich wird man auch hier überlegen müssen, wie man die großen Sommerfestivals gegen solche Unwetter versichern kann und wie teuer dann die Policen sein werden. Das wird sich dann auch auf den Eintrittspreis auswirken", sagt Kufner. Sie weist darauf hin, dass in der jüngeren Vergangenheit schon große Open-Air-Festivals wegen Sturm abgebrochen werden mussten.

Ein weiteres Problem: Mit physischen Tonträgern sei kaum noch Geld zu verdienen, weswegen einige Plattenfirmen das Booking ihrer Künstler selbst übernehmen. Tourneeveranstalter würden auch mal auf die örtlichen Veranstalter verzichten und die Konzerte in den verschiedenen Städten selbst ausrichten.

"Je weniger Parteien am Konzert beteiligt sind, desto mehr bleibt übrig. Das habe ich auch schon gemacht, dass ich in einer fremden Stadt selbst veranstaltete", sagt Kufner. "Problematisch wird das allerdings, wenn zum Beispiel die Promotion noch einen Anschub braucht. Dann tut man sich als örtlicher Veranstalter, der seine Stadt kennt, leichter." Schließlich hat der seine Kontaktpersonen zur Presse und zum Radio. Und er kennt die lokale Musikszene, aus der sich auch mal eine zugkräftige Vorband akkreditieren lässt.

Neue Münchner Bands entdeckt Kufner auch gerne auf dem Sprungbrettwettbewerb im Feierwerk, wo sie als ehrenamtliche Jurorin die Qualitäten junger Bands beurteilt. "Dass ich in der Jury auch andere Veranstalter, Journalisten und Labelbetreiber treffe, gefällt mir darum so gut, weil ich auf diese Weise erfahre, was sich außerhalb der Themen tut, mit denen ich sonst beschäftigt bin", sagt Kufner.

Einen ähnlichen Blick über den eigenen Tellerrand erfährt sie auch im bundesweiten Verein zur Förderung der Popkultur. Seit September 2020 sitzt sie im Vorstand des Vereins, der seit 2016 jährlich den Preis für Popkultur vergibt. Wo sein Vorgänger, der Echo, nur die kommerzielle Seite der Popkultur aufgezeigt hatte, gelingt dem Verein mit seiner nunmehr 800-köpfigen Fachjury auch eine Wertschätzung von Pop jenseits seiner kommerziellen Erfolge. Jedes Vereinsmitglied darf dafür so viele Künstler vorschlagen, wie es mag. Über mehrere Abstimmungen werden schließlich die Gewinnerinnen und Gewinner bestimmt.

Für Danny Kufner bedeutete das freilich, dass sie vergangenes Wochenende zwischen ihren Schichten auf der Sommerbühne im Olympiastadion auch noch die Vereinsarbeit samt dem ersten Votings stemmte. Im Gegenzug erfährt sie eine immer größere Vernetzung mit anderen Kulturschaffenden. Natürlich würde sie solche Kontakte auch dazu nutzen, mehr weibliche Musikerinnen zu fördern, sagt Kufner: "Tatsächlich findest du aber, zumindest was nationale Künstler betrifft, kaum Frauen, deren Konzerte in München zum Beispiel die Tonhalle oder das Zenith füllen würden."

Die entsprechende Kritik an die großen Festivals verstünde sie darum zwar. Denn natürlich gehören mehr Frauen auf die Bühne. Allerdings findet Kufner auch fürs eigene Programm mehr Männer als Frauen: "Die ersten 50 bis 100 Bewerbungen für ein Konzert kriege ich meistens von Männern, keine Ahnung, warum das so ist." Für ihren Chef Patrick Oginski ist Danny Kufner immerhin ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man sich auch als Frau in dem leider noch männerdominierten Pop-Geschäft durchsetzen kann. "Ich selbst hatte in diesem Business auch noch nie Probleme, was allerdings nicht heißt, dass es die nicht gibt. Ich kriege sehr wohl mit, wie oft beispielsweise Technikerinnen nicht ernst genommen werden und was es sonst noch an Sexismen gibt", sagt Kufner.

Darum plädiert sie auch für eine Quotenregelung, weil nur durch eine Quote ausreichend viele Frauen das Gesamtbild einer neuen Gesellschaft mitprägen werden. Bis dahin ist allerdings noch ein weiter Weg zu gehen. 20 000 Schritte am Tag sind da erst der Anfang.