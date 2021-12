Die Pandemie macht keinen Weihnachtsurlaub - an diesen Stellen in der Stadt kann man sich auch zwischen den Jahren vor dem Virus schützen.

Von Ekaterina Kel

Der Kampf gegen das Coronavirus wird über die Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel zwar etwas verlangsamt, aber nicht eingestellt. Schließlich hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ambitionierte Ziele vorgegeben: Bis zum 7. Januar soll eine Impfquote von 80 Prozent in Deutschland erreicht werden. Mit den Warnungen vor der Omikron-Variante dürfte bei der Bevölkerung zudem ein größeres Interesse an einer Immunisierung entstehen. Außerdem hat die Ständige Impfkommission nun empfohlen, dass Menschen über 18 Jahren sich nun schon drei Monate nach der zweiten Impfung boostern lassen können.

Wer sich also zwischen Weihnachtsgans und Bleigießen noch eine Spritze gegen Corona abholen möchte, kann dies weiterhin an den gewohnten Standorten des Impfzentrums in München tun. Der Impfwillige muss sich nur vorher durch die ausdifferenzierten Öffnungszeiten arbeiten.

Denjenigen, die gerade die Feiertage für eine Impfung nutzen möchten, sei die Impfstelle auf der Theresienwiese empfohlen. Dort wurden die Öffnungszeiten ausgeweitet: Am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Januar gibt es jeweils von neun bis 22 Uhr die Impfung. Die Termine wurden bereits freigeschaltet. Außerhalb der Feiertage ist die Außenstelle täglich von neun bis 18.15 Uhr geöffnet.

Im großen Impfzentrum auf dem Messegelände in Riem halten sie es etwas gemächlicher. Dort gibt es vom 24. bis zum 26. Dezember keinen Betrieb. Ebenso schließt das Zentrum am Freitag, 31. Dezember, und am Samstag, 1. Januar 2022. Dazwischen gelten die regulären Öffnungszeiten: täglich von neun bis 17.45 Uhr, mittwochs bis 21 Uhr. Dieselben Feiertage gelten auch für die Impfstellen am Marienplatz im ehemaligen Sport Münzinger, im Kreisverwaltungsreferat (KVR) und in den Pasing Arcaden. Einen Termin bekommt man auf der bayerischen Impfplattform Bayimco unter www.impfzentren.bayern.

Auch das neue Kinderimpfzentrum im Gasteig, das erst vergangene Woche aufgemacht hat, macht an diesen Tagen Pause. Ansonsten lässt sich unter www.wir-impfen-muenchen.de ein Termin vereinbaren. Am Donnerstag, 6. Januar, ebenfalls ein Feiertag, gibt es gesonderte Öffnungszeiten: Während die Impfstellen in den Pasing Arcaden und im KVR geschlossen sind, haben das Impfzentrum in Riem und das Kinderimpfzentrum im Gasteig jeweils von neun bis 17.45 Uhr geöffnet, am Marienplatz wird es dort von elf bis 19.45 Uhr eine Impfung geben.

Alternativ gibt es auch noch das Impfzentrum im Café Kosmos in der Nähe des Hauptbahnhofs an der Dachauer Straße 7, wo außer an den gesetzlichen Feiertagen auch zwischen den Jahren geimpft wird - von zehn Uhr morgens bis zehn Uhr abends. Und am Paulaner am Nockherberg wurde ebenfalls ein Impfzentrum aufgebaut. Bis zum 30. Dezember lassen sich dort noch Termine buchen, auch in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester.

Nicht nur das Impfen gehört zum Kampf gegen Corona, auch das Testen geht weiter. Im Corona-Testzentrum auf der Theresienwiese kann man sich am 24. und 31. Dezember von acht bis 14 Uhr sowie am 25. und 26. Dezember sowie 1. und 6. Januar jeweils von acht bis 17 Uhr auf das Virus testen lassen. Unter www.corona-testung.de lässt sich ein Termin vereinbaren.