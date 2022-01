"Aus infektiologischer Sicht war schon bei Delta klar, dass zwei Impfungen offensichtlich nicht ausreichen": Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing.

Wie gut schützt die Impfung bei Omikron? Und wie häufig wird in Zukunft ein Booster nötig sein? Ein Gespräch mit Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing, über eine Impfpflicht und eine Neudefinition der Grundimmunisierung.

Interview von Ekaterina Kel

Mehr als 2000 Neuinfektionen am Tag, rasant steigende Inzidenz: Omikron hat sich innerhalb von ein paar Wochen auch in München durchgesetzt. Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing, erklärt, warum er seine Hoffnung trotz Durchbruchsinfektionen auf die Impfung setzt und dass aus seiner Sicht die Booster-Impfung zur Grundimmunisierung gehört.