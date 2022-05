In 40 Jahren haben etwa 73 Millionen Zuschauer in mehr als 30 Ländern das Musical "Cats" gesehen - nun gastiert es im Deutschen Theater. Chrissie Cartwright achtet darauf, dass die Qualität der Inszenierungen stimmt.

Interview von Ralf Dombrowski

Am 11.Mai 1981 begann am New London Theatre die Bühnengeschichte von "Cats". Seitdem hat das Musical etwa 73 Millionen Zuschauer in mehr als 30 Ländern begeistert. Damit das Stück mit der Musik von Andrew Lloyd Webber und den Texten von T.S. Eliot auch angemessen umgesetzt wird, reist Chrissie Cartwright als Qualitätsmanagerin um die Welt und hilft den Produktionen als erfahrene Beraterin aus dem Team der ursprünglichen Inszenierung. Vom 1. bis zum 26. Juni ist die englischsprachige Tourproduktion von "Cats" auf der Basis der Londoner Vorlage nun im Deutschen Theater zu Gast.