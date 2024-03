Im Logo des Café Violin steht: "Gülüşünle Gel", "komm mit einem Lächeln". Nicht jeder betritt das Café in der Martin-Luther-Straße im Herzen von Giesing lächelnd. Doch die Chancen stehen gut, dass man es mit einem Lächeln verlässt.

Seit 2020 bietet Mustafa Keman mit seiner Familie hier türkisch-orientalische Frühstücksspezialitäten an. Obwohl sich das Lokal an einer großen, befahrenen Kreuzung befindet, in der Nähe der Trambahnhaltestelle, ist es eine kleine Oase.

Detailansicht öffnen Gemütliche Atmosphäre im türkischen Frühstückscafé Violin mit Außenbereich. (Foto: Stephan Rumpf)

Es liegt geschützt hinter einer Begrünung. Die Wände im Café Violin sind aus Stein. Sie sollen an "die alte Zeit erinnern" und ein familiäres Flair erzeugen, so Keman. Auf Bildschirmen werden Landschaftsaufnahmen aus der Türkei abgespielt, unterlegt mit türkischer Musik. Auch das sorgt für Gemütlichkeit.

Schließlich solle man auch etwas von der Türkei sehen, wenn man schon türkisch isst, sagt der Gastgeber. Mancher hätte davon sogar schon Inspiration für seine Urlaubspläne gewonnen. Zu sehen ist eine Ballonfahrt durch die weitläufige Landschaft Kappadokiens - und natürlich die Sandstrände an der türkischen Mittelmeerküste.

In der Theke liegt ein vielseitiges Angebot an Backwaren aus: Brezn, Berliner oder Baklava. Die Kuchen und Torten backen seine Frau und Tochter, sagt Keman, "Pistazien Cheesecake" gibt es da etwa oder "Apfeltorte".

Detailansicht öffnen Backwaren und türkisch-orientalische Frühstücksspezialitäten im Café Violin in Giesing. (Foto: Stephan Rumpf)

Und was natürlich nicht fehlen darf, sind türkische Frühstücksspezialitäten: die Eierspeise Menemen oder Sucuk Tava Yumurtali. Sucuk ist eine Knoblauchwurst und wird üblicherweise mit Rührei in der Pfanne serviert, so auch beim teuersten Frühstücksgericht "Violin Exclusiv" (15,99 Euro).

Detailansicht öffnen "Exclusiv" für einen stolzen Preis von 22,99 Euro: Neben Sucuk mit Rührei gibt es noch Simit, ein ringförmiges Sesamgebäck, samt Beilagen wie Käsewürfel, Oliven oder kleine Peperoni. Dazu Chai und Saft. (Foto: Stephan Rumpf)

Bis auf ein Fitness-Frühstück mit "Bircher-Beeren-Müsli" (12,99 Euro) sind die Frühstücksgerichte deftig und kommen mit allerlei Beilagen. Eben "ein richtiges Bauern- oder Landfrühstück", erklärt Keman.

Oft würden Frühstücksgäste dafür zwei bis drei Stunden bleiben und dazu Chai trinken, den man beliebig oft an einer "Tee Maschine" selbst nachfüllen kann. Doch nicht nur das Essen lädt zum Verweilen ein.

Detailansicht öffnen Die Chai Maschine, an der man eigenhändig das leere Tee-Glas nachfüllen kann. (Foto: Stephan Rumpf)

Eine Kundin betritt das Café und deckt sich mit Backwaren ein. Beim Gehen verharrt die junge Frau und blickt auf einen der Bildschirme mit den Landschaftsaufnahmen. Es scheint, als würden die Bilder in ihr etwas auslösen. Sie muss lächeln. "Gülüşünle Gel", komme oder eben auch gehe mit einem Lächeln.

Café Violin, Martin-Luther-Straße 26, 81539 München, Telefon: 089/20329351, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 7:30 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 8:45 bis 17 Uhr.