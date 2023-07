Von Miriam Treitinger

Das Café Lozzi in der Pestalozzistraße ist mehr als nur ein normales (Frühstücks-)Café. Regelmäßig lesen hier Jungautoren ihre Texte, aufstrebende Bands spielen ihre Songs. Im Nebenraum, in den man aus dem "Wohnzimmer" durch einen Schrank gelangt, stellt das Café außerdem im monatlichen Wechsel Kunstwerke aus.

Das Lozzi ist die Patchwork-Decke unter den Cafés - die Einrichtung ist gewollt zusammengewürfelt. Der eklektische Einrichtungsstil trägt, neben der ungezwungenen Atmosphäre, zum Wohnzimmer-Charme bei: Da gibt es zum Beispiel getrocknete Pflanzen oder eine riesige Pferdefigur, die auf einem Wandregal steht. Die mit goldenen Ornamenten verzierten blauen und roten Schirme im Außenbereich würde man hingegen eher in einem indischen Restaurant erwarten. An der Wand hängt ein traditionelles Stillleben, das eine Blumenvase zeigt. Im Hintergrund spielt mal Pop, mal Indie, mal Ambient.

Die zusammengewürfelten Vintage-Möbel passen gut zur vorwiegend studentischen Kundschaft. Neben Holzstühlen, die eine neue Schicht Lack brauchen könnten, wartet eine große Couch auf Besucher. Die kleinen Tische im Innenraum sind teilweise so niedrig, dass die junge Kundschaft wohl kaum darum herumkommt, den Teller wie auf dem WG-Sofa auf den Schoß zu nehmen.

Detailansicht öffnen Der Innenraum ist gemütlich eingerichtet. Auch wenn es hier gerade leer aussieht, kann es abends oder am Wochenende ganz schön voll werden. (Foto: Catherina Hess)

Detailansicht öffnen Die Große Pferdefigur ist ein echter Hingucker. (Foto: Catherina Hess)

Detailansicht öffnen Im Nebenraum findet vor allem das Kulturprogramm statt. (Foto: Catherina Hess/Catherina Hess)

Was gibt es und was kostet es?

Am Wochenende gibt es im Café Lozzi von zehn Uhr an vegetarisches und veganes Frühstück. Durch die große Nachfrage kann es auch mal vorkommen, dass die veganen Croissants und Pains au Chocolat nach nicht einmal zwei Stunden vergriffen sind. Es gibt mit Kurkuma gewürztes "Tofu Scramble" (9,20 Euro), das erstaunlich nah an echtes Rührei herankommt. Das "Middle Eastern Müsli" und das selbstgebackene "Sweet Berry Granola" mit Kokosjoghurt (je 6,50 Euro) werden in Einmachgläsern serviert, genauso wie der hausgemachte Eistee (4,40 Euro), den es in den Sorten Zitrone und Minze, Schwarztee und Orange gibt. Für den gleichen Preis kann man auch eine ebenfalls hausgemachte Limonade in der Geschmacksrichtung Holunder-Minze-Zitrone oder Rose-Basilikum-Limette bekommen.

Detailansicht öffnen Im Café Lozzi werden regelmäßig neue Kuchenrezepte ausprobiert. (Foto: Catherina Hess)

Detailansicht öffnen Tagsüber kann ein Eistee Erfrischung bieten, am Abend ein Drink. (Foto: Catherina Hess)

Ein Stück der hausgemachten Kuchen kostet je nach Sorte zwischen 3,40 Euro und 4,30 Euro. Zu empfehlen ist der Zucchini-Nuss-Kuchen, der, trotz seines Namens, vor allem nach Schokolade schmeckt. Jeden Tag - nicht nur am Wochenende - kann man im Lozzi zudem hausgemachte Rosmarin-Pommes, vegane Quiche oder einen veganen Salatteller bekommen. Durch die langen Öffnungszeiten hat das Café abends Bar-Charakter und bietet daher auch eine Reihe von Drinks an.

Wen trifft man hier?

Ein Paar samt Kleinkind sitzt auf der einen Seite des "Wohnzimmers", auf der anderen eine Gruppe junger Menschen, vermutlich Studenten. Die Kundschaft ist bunt gemischt, aber im Durchschnitt wohl in in ihren Zwanzigern. Durch das Kulturangebot gibt eine große Stammkundschaft. Und auch wenn die durchweg vegetarisch-vegane Kost es vermuten lassen würde, kommen natürlich nicht nur Vegetarier her.

Café Lozzi, Pestalozzistraße 8, 80469 München, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11 bis 0 Uhr, Freitag 11 bis 1 Uhr, Samstag 10 bis 1 Uhr, Sonntag und Feiertag 10 bis 20 Uhr.