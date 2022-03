Das French Touch begeistert mit seinen Macarons nicht nur die Modewelt. Und auch die herzhaften Gerichte schmecken in dem Café in der Altstadt mindestens genauso gut, wie sie aussehen.

Von Jacqueline Lang

Blaues Neonlicht, große beleuchtete Glasvitrinen: Auf den ersten Blick sieht die French Touch Pâtisserie aus wie eine dieser teuren Boutiquen in der nahegelegenen Maximilianstraße. Bei näherem Hinsehen entpuppen sich die kleinen Gegenstände in den beiden Theken allerdings als perfekt geformte Törtchen und der Ausstellungsraum als ein bis ins letzte Detail durchgestyltes Café.

Es ist der wahr gewordene Traum von Yassine Boukhris. Der gebürtige Münchner hat zwar nach seiner Ausbildung bei Woerner's schon in Paris, Dubai, Brüssel und Marrakesch gebacken, letztlich zog es ihn aber vor ein paar Jahren doch wieder in die Heimat. Von Anfang an wusste er, wenn er einen Laden aufmachen würde, dann an der Brunnstraße in der Altstadt. Die kleine Straße ist zwar zentral gelegen, aber hier ist nicht so viel Trubel wie in der Kaufingerstraße, die nur einen Katzensprung entfernt ist.

Eine Ladenfläche in dieser Lage zu bekommen, ist allerdings nicht leicht, die Konkurrenz ist normalerweise groß. Mit der Pandemie veränderte sich das und so bekam Boukhris seine Chance. Die Münchnerinnen und Münchner haben nun seit Oktober 2021 die Gelegenheit, jene Macarons zu probieren, die ihm Firmen wie Dior und Louis Vuitton längst aus der Hand reißen.

Detailansicht öffnen Yassine Boukhris hat die French Touch Pâtisserie im Oktober 2021 eröffnet. (Foto: Stephan Rumpf)

Tatsächlich reißt sich die Modewelt um Boukhris' Kreationen. Wie es dazu kam? Fragt man den 37-Jährigen, dann war viel Glück im Spiel. Aber man darf davon ausgehen, dass es auch etwas mit seiner perfekten Handwerkskunst zu tun hat. Über seinen Onlineshop bestellte jemand von Louis Vuitton bei ihm eine Geburtstagstorte. Die probierte wohl auch die Deutschland-Chefin des Mode-Imperiums - und soll begeistert gewesen sein.

Braucht man bei solch einer Kundschaft überhaupt noch einen Laden? Boukhris findet: ja. Er will nicht abhängig sein von ein paar lukrativen Bestellungen im Jahr und möchte, dass die Menschen seine Kreationen jeden Tag probieren können. Der Chef der Pâtisserie steht nämlich noch immer selbst in der Backstube.

Was gibt es und was kostet es?

Probieren muss man im French Touch natürlich eines der Törtchen. Die Auswahl wechselt zwar ständig, ist aber immer riesig: Es gibt Leckerbissen wie einen Mini-Cheesecake, eine Zitronen-Tartelette oder eine kleine Köstlichkeit, die sich nur schwer beschreiben lässt, eigentlich viel zu schön aussieht, um sie zu essen, aber unfassbar gut nach Maracuja schmeckt. Preislich geht es los ab 5,50 Euro. Nur die Macarons gibt es bereits ab 1,90 Euro das Stück.

Detailansicht öffnen Die Törtchen schmecken so gut, wie sie aussehen. (Foto: Stephan Rumpf)

Damit aber noch nicht genug an Süßspeisen. Auf der Karte stehen zudem French Toasts in gleich dreierlei Ausführung: mit Karamell, Orange oder Haselnuss (je 8,50 Euro). Bei allen handelt es sich um fluffigsten Briocheteig und alle Kreationen werden nicht nur mit Vanilleeis, sondern auch mit Sahne garniert. Alternativ kann man Pancakes bestellen, die gibt es sogar vegan. Wer es klassisch mag, bekommt sie für 6,50 Euro mit Ahornsirup. Toppings wie Schoko- oder Haselnusssauce und karamellisierte Banane kosten je zwei Euro extra. Keine ganz so große Kalorienbombe sind die Bowls, etwa die Himbeer-Mandel-Kokos-Bowl oder die Erdbeer-Minze-Bowl (je 7,50 Euro).

Nicht fehlen darf auf der Karte natürlich das beliebte Egg Benedict. Auch hier hat man als Gast die Wahl: Ganz klassisch gibt es zwei pochierte Eier auf Briochebrötchen mit Spinat und Sauce Hollandaise für 9,50 Euro. Wer zusätzlich noch Räucherlachs möchte, zahlt 12,50 Euro, und wer das "Egg Benedict Royal" bestellt, bekommt das Ganze mit fein gehobeltem Trüffel für 14,50 Euro. Alternativ gibt es auch Rührei, Spiegelei oder Omelettes (je 4,90 Euro), Extras wie Spinat oder Avocado gibt es ab 50 Cent zusätzlich. Für alle, die keine tierischen Produkte essen, steht ein veganes Rührei auf Tofu-Basis mit Tomaten und Kräutern auf der Karte (9,50 Euro).

Nicht nur zum Frühstück, sondern auch zu späterer Stunde empfehlen sich die Brotvarianten: Krosses Sauerteigbrot ist hier immer die Basis, bestellen kann man es wahlweise mit Lachs, Tomate und Burrata, Feigen und Schafskäse oder aber komplett vegan mit Avocado, Hummus oder Rote-Beete-Hummus (ab 8,50 Euro).

Detailansicht öffnen Die Einrichtung ist in Weiß- und Blautönen gehalten. Hingucker sind die Neonschriftzüge an den Wänden. (Foto: Stephan Rumpf)

Zu trinken gibt es etwa eine hausgemachte Limonade mit Zitrone, Minze und Holunder sowie einen hausgemachten Eistee auf Basis von grünem Tee, verfeinert mit Zitrone und Rosmarin (je 4,50 Euro) oder Smoothies (5,50 Euro). Auch der frisch gepresste Orangensaft fehlt genauso wenig wie eine Auswahl an frischen Säften, die man sich nach Belieben zusammenmischen lassen kann. Einen Espresso gibt es für 2,20 Euro, einen Latte Macchiato für 4,20 Euro und einen Flat White für stolze 4,10 Euro.

Wen trifft man dort?

Bei der Lage kaum verwunderlich, ist das Publikum zumindest dem Anschein nach international; an den Nebentischen hört man Menschen unter anderem Englisch und Französisch sprechen. Viele Gäste zücken vor dem ersten Bissen ihr Handy, um die schön angerichteten Teller zu fotografieren und die Fotos, das darf man annehmen, dann auf Instagram zu posten. Wer sich davon nicht stören lässt, kann es sich auf einer der knallblauen Couchen bequem machen und sich nach einem langen Shopping-Tag verwöhnen lassen.

French Touch Pâtisserie, Brunnstraße 4, 80331 München, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 8.30 bis 18 Uhr, Sonntag 9 bis 17 Uhr