In Mamas Küche wird das türkische Frühstücksmenü in kleinen Schälchen auf Holzbrettern serviert. Gerade bei größeren Runden kommt das gut an.

Von Jacqueline Lang

In vielen Frühstückscafés in München hat man zwar eine große Auswahl an unterschiedlichen Gerichten, aber man muss sich oft entscheiden: lieber süß oder herzhaft? Für beides reicht in den meisten Fällen weder der Platz im Magen noch das Geld im Portemonnaie. Anders in Mamas Küche: Hier bekommt man alles, was die türkische Frühstücksküche zu bieten hat, zu einem fairen Preis in kleinen Schälchen auf großen Holzbrettern serviert. Ein Frühstücksmenü, beliebig oft multiplizierbar - je nachdem eben, mit wie vielen Freunden oder Familienmitgliedern man am Tisch sitzt.

Das Frühstück in Mamas Küche ist, wie das Essen zu allen anderen Tageszeiten in dem kleinen Lokal, unkompliziert. Wirft man einen Blick an die übrigen Tische, an denen oft mehr als zwei Menschen sitzen, oft große Runden, die sich lebhaft unterhalten und lachen, dann scheint dies fast das Geheimnis für ein perfektes Frühstück zu sein: ein Menü, das kaum Wahlmöglichkeiten und dabei doch kaum Wünsche offen lässt. Man hat so nämlich mehr Zeit für das Wesentliche: gemeinsam Zeit bei gutem Essen zu verbringen.

Was gibt es da und was kostet es?

Das Menü kostet in Mamas Küche pro Person 19,90 Euro. Das Lokal gehört übrigens zum Münchner Forum für Islam (MFI) und es steht wirklich "Mama" - Seher Malak - am Herd. Es gibt Rohkost und Käse-Börek, eingelegte Oliven und diverse Wurst- und Käsevariationen, leicht scharfe Kartoffelstreifen und Spiegelei bis hin zu gebratenem Sucuk und Menemen. Letzteres ist eine angenehm würzige anatolische Eierspeise mit Tomaten, Paprika und vielen Zwiebeln.

Detailansicht öffnen Neben Wurst und Käse gibt es auch ein paar warme Gerichte, wie zum Beispiel Menemen. Menemen besteht aus Eiern, Tomaten, Paprika und Zwiebeln. (Foto: Leonhard Simon)

Detailansicht öffnen In Mamas Küche steht neben dem Essen die Geselligkeit im Vordergrund. (Foto: Leonhard Simon)

Detailansicht öffnen Süß und salzig: Neben Acili Ezme, einer leicht scharfen Tomatensalsa (Mitte) und Hummus (oben) werden auch eine Haselnusscreme (links) und Tahin mit Traubensirup (rechts) gereicht. (Foto: Leonhard Simon)

Dazu gibt es allerlei Dips: Neben Acili Ezme, einer leicht scharfen Tomatensalsa, gibt es Hummus, Tahin-Pekmez, was eine mit Traubensirup verfeinerte Sesampaste ist, und Haydari, wohinter sich ein schmackhafter Joghurt-Dill-Dip verbirgt. Selbstverständlich gibt es aber auch Honig, Haselnusscreme und Marmeladen. Alles wird mit Weißbrot und Simits gereicht, jenen Sesamkringeln, die man in der Türkei an jeder Straßenecke bekommt. Eine Kanne Schwarztee gibt es - wie in vielen türkischen Lokalitäten auch in Deutschland üblich - frei Haus. Wer mag, kann sich noch ein kleines Glas frisch gepressten Orangensaft dazu bestellen (2,40 Euro).

Was an dieser Stelle mit relativ wenigen Worten beschrieben werden kann, formiert sich im Mund zu einem bekömmlichen Geschmackserlebnis, das zwangsläufig dazu führt, dass man die unzähligen Schüsselchen zum Schluss alle mit dem letzten verbliebenen Stück Simit sauber putzen will. Wer schon einmal die Türkei bereist hat, mag sich noch mehr Überraschungen auf dem ein oder anderen Teller gewünscht haben. Dennoch kommen Fans der türkischen Küche bei Mama Malak voll auf ihre Kosten.

Mamas Küche, Hotterstraße 16, 80331 München, 089/96051949, Frühstück gibt es Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr.