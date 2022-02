Von Wolfgang Görl

Am 26. März 1743 schreibt die pfälzische Kurfürstin Elisabeth Augusta an Clemens Franz, Herzog in Bayern: "Monsieur, Ich habe versprochen, Ihnen am Dienstag zu antworten, und ich halte mein Wort, Ihren Brief zu beantworten. Es ist unmöglich, letztens war ich in den Gemächern Euer Durchlaucht, wo ich Eure schöne Schrift gelesen habe, ich konnte gar nicht mehr aufhören, so sehr schmerzte mich mein Herz, dass ich meinen viel geliebten nicht mehr vorfinde. Ich möchte eine Hexe sein, wenn ich wüsste, was ich Ihnen schreiben soll. Ich denke wohl an Vieles, aber ich bin nicht in der Verfassung, mich zu erklären."