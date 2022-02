"Ich persönlich glaube nicht an die Liebe auf den ersten Blick"

Von Franziska Gerlach

Es mag hart klingen für Singles, noch dazu am Valentinstag, wenn das Herz der Alleinstehenden ohnehin sehnsüchtig pocht. Aber an den romantischen Zufall, der zwei Menschen wie im Film an einer Straßenecke ineinander stolpern lässt, glaubt hier niemand. Auch Amors Pfeil findet keine Erwähnung, wenn Laurenz Reichl, 29, Benjamin Wiegand, 30, Andreas Lindner, 31, und Anna Schotenröhr, 31, von Blindmate erzählen. Das ist für eine Dating-App ungewöhnlich, schließlich sollen solche Verabredungen doch zu dem großen Ding führen, das sich Liebe nennt.