Ein Grüner, von Anfang an: Bernd Schreyer, hier im Rosengarten in der Au.

Bernd Schreyer war 40 Jahre als Politiker aktiv. Von einem Tag auf den anderen war alles vorbei - wegen eines fatalen Tweets auf Twitter. Was sein in fast brutaler Konsequenz vollzogener Abschied als Stadtrat über seine Partei aussagt.

Von Heiner Effern

Da sitzt er nun im Straßencafé in Haidhausen, blickt auf seine Tasse Espresso und die Scherben einer politischen Laufbahn, und kann es immer noch nicht fassen. Mehr als 40 Jahre politisch engagiert, die Grünen in München und Bayern mitgegründet, das erste Mal von 1986 bis 1990 im Stadtrat. In den 1990ern sogar Landeschef, nun seit 2020 wieder im Rathaus, nach 30 Jahren Pause. Es sollte die Abrundung seines politischen Lebens werden, er wollte dabei sein, wenn nun endlich die Stadt wirklich ökologisch fit gemacht wird für die Zukunft. Und nun: alles vorbei. Von einem Tag auf den anderen, wegen dieses einen Tweets auf der Plattform Twitter, der ihm niemals hätte unterlaufen dürfen.

Am Sonntagabend auf der Rückfahrt von Griechenland hat Bernd Schreyer die Nachricht ins Netz gestellt, für einen wie ihn fährt die Politik mit in den Urlaub und auch wieder zurück. Er hat sich viel im Netz herumgetrieben in der Zeit, gelesen, wie auf seine Partei und seine Grundüberzeugungen eingedroschen wird. Doch alles keine Entschuldigung, das weiß einer mit 71 Jahren, der schon so lange dabei ist. Diese Worte hätte er nie schreiben dürfen, das ist ihm klar. "Obwohl es nie ein Heizungsverbot gab, ist es gelungen so gegen Grüne aufzuwiegeln, als seien sie d. 'neuen Juden', die 'ausgemerzt' werden müssen um Deutschland wieder alles Glück und Wohlstand zu bringen." So stand es am Sonntagabend auf seinem Twitter-Account.

Er entschuldigte sich öffentlich und legte sein Mandat nieder

Am Tag darauf hatte er die Nachricht längst gelöscht, seine Karriere als Stadtrat hielt am Montag gerade noch über die Mittagsstunden hinweg. Er entschuldigte sich öffentlich und legte sein Mandat nieder, die Mitteilung kam gegen 14 Uhr. Schreyer kennt die Unerbittlichkeit der Grünen bei einem Holocaust-Vergleich, eine damit einhergehenden Holocaust-Verharmlosung. Doch wie kam es dazu, dass einer, den sie in seiner Partei als absolut integer einstufen, sich so verirrt? Einer, der schon in den 1970ern als Antifaschist auf die Straße ging? Und was sagt sein in fast brutaler Konsequenz vollzogener Abschied über die Partei, die er in Bayern mitbegründet hat?

Der nun ehemalige Stadtrat Bernd Schreyer will im Gespräch diesen fatalen Tweet nicht rechtfertigen, diesen Tweet, den er so gerne zurückholen würde. Doch wenn er darüber spricht, wie es dazu kommen konnte, dann geht ein Fenster auf, das Einblicke gewährt in eine tief verletzte grüne Seele. Dieser Zustand dürfte bei einem, der von Anfang an dabei war, "die Welt zu retten", wie er sagt, besonders ausgeprägt sein.

Doch aus den Gedanken lassen sich auch Rückschlüsse ziehen auf die Gefühlslage in seiner Partei, vielen geht es gerade wie ihm. "Ich habe das Gefühl, dass nach 40 Jahren Kampf gerade das letzte Fenster zugeht", sagt Schreyer. Er meint das Fenster, in dem die Erde noch zu retten ist. "Ich habe in den vergangenen Jahren so viel Hoffnung gehabt, die Fridays for Future sind hochgekommen." Und jetzt? "So eine Hoffnungslosigkeit, dass wir wirklich etwas reißen."

Seine Partei bekommt gerade von allen Seiten Druck. Von den Koalitionspartnern SPD und FDP in Berlin, von den Konservativen sowieso, aber auch von radikalen Klimaschützern, denen die Grünen zu zahm und zu lahm geworden sind. Das Heizungsgesetz fliegt der Partei um die Ohren, auch wenn viele wie Schreyer überzeugt sind, dass der Weg der richtige ist. Dann der Ärger mit Robert Habecks Staatssekretär Patrick Graichen, plötzlich warfen die anderen den so moralbewussten Grünen Filz-Entscheidungen vor. Schreyer gehörte zu denen, die im Netz die Verteidigungsschriften der grünen Welt teilten - und musste erkennen, dass Graichen nicht zu halten war. Und den Hohn und die Häme erleben, dass so etwas den Grünen passiert.

Doch was Schreyer "eine Scheiß-Angst" einjagt, das ist das Gefühl, dass die Rechtsextremen und Populisten immer mehr den politischen Diskurs vorgeben. Dass die konservativen Kräfte in Bayern wie die CSU und die Freien Wähler das laufen lassen oder wie jüngst bei der Anti-Heizgesetz-Demo in Erding eher noch befeuern. Es kursieren Fotos einer Frau, die auf ihre gelbe Warnweste "Hängt die Grünen, solang es noch Bäume gibt" geschrieben hatte. Im Netz stößt man auf viele hasserfüllte Kommentare zu den Grünen, all das zeigt Wirkung bei einem wie ihm. "Wenn die Grünen niedergehen, haben die das Gefühl, sie haben gewonnen", sagt er. Doch wenn die Grünen niedergehen, welche Partei soll dann noch die Welt vor der Klimakrise retten?

Der Bernd halt. Doch dieses eine Mal war es zu viel.

Schreyer war vom Club of Rome inspiriert in den 1970er Jahren. Er kämpfte damals für das Null-Grad-Ziel, also dass die Erwärmung der Erde durch den Menschen noch komplett aufgehalten werden kann. Mittlerweile ist das 1,5-Grad-Ziel längst durch, die zwei vor dem Komma wohl kaum noch zu verhindern. Schreyer ist sicher, dass es für die Menschen jetzt um die Existenz geht. Und die anderen Parteien haben aus seiner Sicht nichts im Sinn, als die Grünen niederzuringen. "Ich war hoch emotionalisiert, der drohende Niedergang hat mich in Panik versetzt." Und dann, nach ausgiebiger Lektüre von vielen Hass-Postings im Netz, hat er seinen Tweet verfasst. Leute, die ihn kennen, wissen, dass es manchmal mit ihm durchgeht. Der Bernd halt. Doch dieses eine Mal war es zu viel.

"Furchtbar", dieser Tweet. Sagt er selbst. Er war bereit, schnell Konsequenzen zu ziehen, wollte vielleicht noch eine Nacht drüber schlafen. Dazu kam es nicht, der Druck war hoch. In einer anderen Partei hätte einer wie Schreyer nach so einem Fehler vielleicht noch eine Chance bekommen. Nicht bei den Grünen.

In der Stadtrats-Fraktion sollen schon viele angefasst gewesen sein, fassungslos über den Tweet, aber auch bewegt von der Härte der folgenden Konsequenz. Gestoppt hat Schreyer bei seinem Rückzug niemand. "Wir würdigen seine Stadtratsarbeit und sein Engagement in der Partei. In der Sozial- und Wohnungspolitik war er eine Größe. Nichtsdestotrotz trägt man die Verantwortung für das, was man postet", sagte Fraktionschef Dominik Krause am Freitag im Rückblick. Herzlicher wird es öffentlich nicht, es darf auf keinen Fall nach einer Rechtfertigung klingen. In dieser Zeit will niemand eine weitere Angriffsfläche bieten, die Sorge, etwas falsch zu machen, ist überall spürbar.

Die Grünen sind eine Partei, die hohe moralische Ansprüche stellt. An alle politischen Mitbewerber, auch an sich selbst. Es gibt ein großes Selbstbewusstsein, das Richtige zu tun. Und zu wollen. Wer aber andere hart für Fehltritte kritisiert, der nimmt sich selbst auch Spielraum. Eine bei sich selbst verortete moralische Überlegenheit führt zu einer so harten Konsequenz wie bei Schreyer. Wer jeden anderen Holocaust-Vergleich so scharf kritisiert, kann für sich selbst keine mildernden Umstände in Anspruch nehmen. Auch wenn niemand Schreyer unterstellen würde, den Diskurs verschieben zu wollen oder tatsächlich das Leid der Jüdinnen und Juden im Holocaust nicht anzuerkennen.

Seine Kinder nennen das erste Windrad Münchens "Papas" Windrad

Da hilft auch nichts, dass einer die Partei in der Stadt mitbegründet hat. Dass einer nach dem Ausscheiden aus dem Beruf mit Stationen in zwei Grünen-Bürgermeister-Büros und als Mitarbeiter im Wohnungsamt nun im Stadtrat noch sein politisches Werk abrunden wollte. "Bitter. So bitter", entfährt es Schreyer beim Blick hoch, hinweg über die Espressotasse. Es tröstet ihn - eventuell noch - nicht, dass er im Rückblick schon "einen Mehrwert" hinterlassen hat. "Wir haben den Stadtrat bunt gemacht", blickt er auf die Anfänge der Fraktion zurück. Seine Kinder nennen das erste Windrad Münchens draußen in Fröttmaning nicht ohne Grund "Papas" Windrad.

Schreyer ist einer, der trotz aller Bitterkeit das Lachen nicht verlernt. Das merkt man, als er eine seiner Lieblingsanekdoten aus seinem politischen Leben erzählt. 1981 blockierte er mit Gleichgesinnten in einer Menschenkette die von Abgasen verseuchte Laimer Unterführung und löste einen Riesen-Stau aus. Die Polizei kam nur zu Fuß durch, Späher meldeten die Ankunft. Festgenommen wurde deshalb nur ein einziger Mann: der Journalist vom Würmtalboten, der das Signal zum Abhauen nicht verstanden hatte.

Doch nur in Erinnerungen will sich Schreyer nicht verlieren, es kann gut sein, dass man irgendwo am Rande der Stadtpolitik wieder auf ihn trifft. "Wer mich kennt, weiß, dass ich irgendwas finde", sagt er. Im Stadtrat müssten nun die Jüngeren die ökologische Wende hinbekommen. "Ich setz auf die, die sind hoch engagiert", sagt er. Dann macht er sich auf den Weg heim, von Haidhausen in die Au hinunter.