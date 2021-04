Von Bernd Kastner

Sie ist wohlhabend, und nein, schlimm findet sie das nicht. Aber ganz in Ordnung auch nicht. Sie hat Immobilien geerbt, und ihre Häuser, Wohnungen und Grundstücke sind immer mehr wert geworden, inzwischen sind es ein paar Millionen. Einfach so, ohne, dass sie etwas Besonderes gemacht hätte. Deshalb hat sie sich bei der SZ gemeldet, mit einem drei Seiten langen Text. Erstens, zweitens, drittens - bis Punkt 15 erklärt sie, was gesellschaftlich gesehen nicht gut dran sei, dass ein paar wenige vom derzeitigen System so profitieren. Sie illustriert und stützt mit ihrer Geschichte, was Hans-Jochen Vogel (SPD) in seinen letzten Jahren angeprangert hat. Über ihren Text hat sie geschrieben: "Eine Münchner Geschichte oder: Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen."